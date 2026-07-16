Algérie: Ouverture à Tipaza d'une session internationale de formation en secours et en prise en charge humanitaire

ALGER — La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui, a présidé, jeudi au Centre de regroupement des équipes nationales sportives de Fouka (wilaya de Tipaza), l'ouverture d'une session internationale de formation en matière de secours et de prise en charge humanitaire, organisée au profit des cadres et des bénévoles du CRA, indique un communiqué de cette organisation.

Cette session, qui se déroule du 16 au 18 juillet en cours avec la participation d'experts internationaux de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), s'inscrit "dans le cadre des efforts du Croissant-Rouge algérien visant à développer les compétences de ses ressources humaines, à renforcer la préparation de ses équipes d'intervention et à améliorer leurs capacités en matière de gestion des centres de secours et de prise en charge humanitaire, afin d'assurer une réponse plus efficace et plus efficiente face aux différentes crises et catastrophes, conformément aux normes internationales en vigueur dans l'action humanitaire", précise la même source.

A l'issue de l'ouverture de cette session, Mme Hamlaoui a présidé une réunion de coordination avec les présidents des comités de wilaya du CRA, consacrée à l'évaluation de l'état de préparation sur le terrain et au renforcement des mécanismes de réponse rapide aux catastrophes, notamment face aux incendies de forêt qui touchent plusieurs wilayas du pays ces derniers temps.

A cet effet, il a été procédé à une évaluation du "niveau de mobilisation sur le terrain et à un examen des moyens visant à soutenir les efforts des volontaires et à renforcer la coordination entre les différentes instances et corps concernés, de manière à garantir une réponse humanitaire efficace et rapide", indique le communiqué.

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La réunion a également porté sur "les préparatifs relatifs au programme de la rentrée sociale, à travers la présentation d'un plan d'action national, et la mise en place de mécanismes organisationnels à même d'assurer la mise en oeuvre des opérations de solidarité à travers les différentes wilayas, garantissant ainsi l'accompagnement des familles éligibles et consolidant les valeurs d'entraide et de solidarité du CRA", précise la même source.

En conclusion, la présidente du CRA a appelé à "poursuivre la mobilisation des compétences, à intensifier les efforts humanitaires et de solidarité, et à oeuvrer avec esprit de responsabilité et d'engagement, renforçant ainsi la performance du CRA et consacrant sa noble mission au service de la société et en réponse aux besoins des citoyens en toutes circonstances", conclut le communiqué.