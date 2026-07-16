Algérie: Prise en charge rapide et immédiate de tous les blessés à l'hôpital Mustapha-Pacha

ALGER — Le directeur des affaires médicales et paramédicales au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha-Pacha, le Pr Rachid Belhadj, a souligné que tous les blessés transférés vers cet établissement, suite à l'incendie survenu jeudi matin à l'Etablissement de l'enfance assistée de Mohammadia (Alger), ont bénéficié d'une prise en charge rapide et immédiate.

Dans une déclaration à la presse, le Pr Belhadj a précisé que "les six (6) cas souffrant de brûlures et d'asphyxie ont été soumis à un protocole thérapeutique intensif, sous la supervision d'équipes médicales pluridisciplinaires mobilisées 24h/24".

"Parmi les six patients admis au CHU, trois sont hospitalisés au service de réanimation afin de recevoir des soins intensifs, tandis que les trois autres sont dans un état stable et sous surveillance médicale continue", a-t-il ajouté, indiquant que les médecins "travaillent en parfaite coordination au sein de l'unité de médecine de catastrophe en vue d'assurer une prise en charge médicale et psychologique complète aux blessés".

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A noter que le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s'est rendu jeudi matin à l'hôpital des Grands Brûlés de Zéralda ainsi qu'au CHU Mustapha-Pacha, accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Lotfi Boudjemaa, du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, afin de s'enquérir de l'état de santé des blessés de ce tragique incident.