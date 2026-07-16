Algérie: Mouloudji insiste sur le soutien et l'accompagnement aux blessés

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, a donné des instructions aux services de son secteur, afin d'assurer tout le soutien et l'accompagnement nécessaires aux blessés de l'incendie qui s'est déclaré, jeudi à l'aube, au sein de l'Etablissement de l'enfance assistée de Mohammadia (Alger), indique un communiqué du ministère.

"Suite au tragique incident survenu dans l'établissement de protection sociale de Mohammadia, la ministre s'est rendue sur place aux premières heures de la matinée, dès qu'elle a appris la nouvelle de l'incendie qui s'y était déclaré, pour s'enquérir des conditions de la prise en charge des blessés, dans le cadre de la mobilisation totale des services de la Protection civile, des différents corps de sécurité et des autorités publiques", précise la même source.

La ministre "suit actuellement l'état de santé des blessés à l'Hôpital des grands brûlés de Zéralda et au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha-Pacha pour s'assurer de l'état de chaque cas. Elle s'est également enquise du transfert de certains cas dont l'état était rassurant vers des établissements spécialisés pour bénéficier d'un accompagnement médical et psychologique. Elle a, en outre, donné des instructions aux services de son secteur pour assurer aux blessés tout le soutien et l'accompagnement nécessaires", ajoute le communiqué.

A cet égard, "Mme Mouloudji exprime sa vive émotion à la suite de ce tragique incident et présente, en son nom et au nom de l'ensemble des cadres et employés du secteur, les sincères condoléances et la profonde compassion aux familles des victimes, priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste Paradis, et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés".

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