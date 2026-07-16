Ile Maurice: Deux automobilistes portent plainte après une bagarre

Une altercation survenue dans la soirée du dimanche 12 juillet sur le parking d'une boulangerie située sur la route Royale, à Lalmatie, a conduit deux automobilistes à déposer plainte l'un contre l'autre pour agression. L'incident s'est produit vers 20 heures lorsqu'un conducteur, qui souhaitait accéder au parking de l'établissement, s'est retrouvé bloqué par un véhicule stationné à l'entrée. Après avoir klaxonné à plusieurs reprises pour demander le passage, un échange verbal aurait éclaté entre les deux hommes.

Les versions des faits divergent toutefois. Le premier automobiliste affirme avoir été frappé au visage après avoir demandé des explications au second conducteur. Une bagarre s'en est suivie, les deux hommes tombant au sol, l'un d'eux soutenant avoir reçu plusieurs coups dans le dos. Blessé au nez, il a sollicité un examen médical.

De son côté, le second conducteur affirme avoir été insulté avant d'être frappé au visage. Il allègue également que son adversaire se serait emparé d'une paire de ciseaux pour le frapper au dos et à la tête, provoquant des blessures saignantes. Il s'est rendu à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Constance, où il a reçu des soins avant de quitter l'établissement sous traitement.

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Peu après les faits, vers 20 h 25, les deux protagonistes se sont présentés au poste de police de Lalmatie. Ils étaient accompagnés de plusieurs membres de leurs familles, dont la présence a provoqué des tensions et des débordements dans l'enceinte du poste. Face à la situation, des éléments de l'Emergency Response Service, de la Special Support Unit ainsi que de la police de Belvédère ont été mobilisés afin de rétablir le calme. Une médiation a finalement permis d'apaiser les esprits et la situation est revenue à la normale.

Une enquête policière est en cours afin d'établir les circonstances exactes de cette altercation.