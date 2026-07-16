Ile Maurice: Une trentaine d'individus armés prennent d'assaut une maison et agressent un jeune homme

Une violente expédition punitive a semé la panique dans la soirée du 15 juillet à L'Amitié. Une habitante de 49 ans a rapporté à la police qu'aux alentours de 21 h 30, alors qu'elle se trouvait chez elle en compagnie de son fils de 25 ans, elle a été alertée par des bruits provenant de l'extérieur.

En regardant par la fenêtre, elle affirme avoir aperçu une trentaine d'individus armés de bâtons, de barres de fer et de sabres dans sa cour. L'un d'eux lui aurait demandé où se trouvait son fils. Face à son silence, un autre aurait utilisé un pied-de-biche pour forcer la porte d'entrée en aluminium. Une dizaine d'hommes auraient ensuite fait irruption dans la maison.

Selon la quadragénaire, les assaillants ont également défoncé la porte de la chambre de son fils avant de le rouer de coups. Grièvement blessé et saignant abondamment, le jeune homme a été transporté à l'hôpital de Flacq par la police. Après avoir reçu des soins, il a toutefois quitté l'établissement.

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La mère n'a pas été blessée et a refusé toute assistance médicale. Elle a indiqué aux enquêteurs être en mesure d'identifier certains des agresseurs, affirmant que la plupart sont originaires de la localité. En revanche, elle dit ignorer les raisons ayant motivé cette violente attaque. Une enquête policière est en cours.