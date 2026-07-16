Ile Maurice: Aswind Aukhajah livre sa version des faits aux enquêteurs

L'enquête sur le meurtre de Bassoodeo Aukhajah, aussi connu comme Sachin, franchit une nouvelle étape. Placé en détention après sa comparution devant la cour de Vieux-Grand-Port sous une accusation provisoire de meurtre, Aswind Aukhajah, 45 ans, a été interrogé par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Mahébourg. Il est passé aux aveux et a livré sa version des événements qui ont conduit à la mort de son frère.

Selon ses déclarations, le drame se serait produit alors que les deux frères consommaient des boissons alcoolisées au domicile familial. Ils auraient fini la bouteille de rhum qu'ils partageaient lorsque son frère lui aurait demandé de se rendre à la boutique pour en acheter une autre. Toujours selon sa version, Bassoodeo Aukhajah l'aurait alors insulté, provoquant une vive altercation. Il a reconnu que la dispute avait rapidement dégénéré. S'étant emparé d'un morceau de bois, il a dit avoir frappé son frère à plusieurs reprises avant de poursuivre son agression, des coups qui lui ont finalement été fatals.

Cette version diffère toutefois de celle livrée par plusieurs proches de la victime. Ces derniers avaient soutenu que c'était Aswind Aukhajah qui aurait insisté pour que son frère continue à boire avec lui et que le drame aurait éclaté après le refus de Bassoodeo Aukhajah de remettre de l'argent afin d'acheter du rhum. Selon la famille, la victime, handicapée et issue d'une fratrie de quatre enfants, avait l'habitude de consommer de l'alcool avec Aswind et leur frère cadet. «Kouma li ti pe gagn pansion, zot dimann li kas pou aste labwason», avait confié un proche, affirmant que Sachin était régulièrement sollicité pour financer l'achat d'alcool.

Le frère aîné de la victime, Sanjeev Aukhajah, avait également déclaré être intervenu après avoir aperçu son frère se faire violemment agresser. Selon lui, le suspect lui aurait ensuite affirmé que Sachin avait sali ses vêtements. «Monn dir li li andi kape. Si linn sal so linz so mama lamem pou netway li. Pa bizin bat li», avait-il raconté.

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Sanjeev a également affirmé qu'après les faits, Aswind Aukhajah aurait lavé le corps de son frère avant de le recouvrir d'un drap. C'est en revenant plus tard qu'il aurait découvert le corps inerte de Sachin et alerté la police.

Lundi après-midi, les policiers avaient retrouvé Bassoodeo Aukhajah allongé sur un lit dans une chambre sombre de la maison familiale. Malgré des tentatives de réanimation, son décès avait été constaté sur place. L'autopsie pratiquée par le Dr Gungadin a attribué le décès à un choc hémorragique consécutif à de multiples fractures.

Déjà connu de la justice, Aswind Aukhajah avait été condamné en 2018 à 12 ans de prison pour le meurtre de sa grand-mère maternelle, Batassiah Gopaul, avant de bénéficier d'une remise de peine et de retrouver la liberté en 2024. Il avait par la suite été de nouveau arrêté dans une affaire de vol et venait d'être libéré, il y a deux semaines, après une affaire d'agression.

L'enquête se poursuit.