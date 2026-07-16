Ile Maurice: La flotte de bus électriques passe à 106 véhicules

16 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Le déploiement des bus électriques à Maurice dépasse les prévisions initiales du projet Promoting Low Carbon Electric Bus Transport in Mauritius, financé par la Global Environment Facility (GEF). Alors que le programme prévoyait l'introduction de 60 véhicules, le pays compte désormais 106 bus électriques en circulation.

Cette avancée a été soulignée lors d'une réunion du comité de pilotage du projet, tenue le lundi 13 juillet à Port-Louis, sous la coprésidence du ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, et de la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour Maurice et les Seychelles, Alka Bhatia. La rencontre a permis aux représentants des ministères et institutions concernés de faire le point sur les progrès réalisés ainsi que sur les prochaines étapes du programme.

Financé à hauteur d'USD 5,65 millions, ce projet vise à accélérer la transition du transport public vers des solutions moins émettrices de carbone. Il prévoit notamment la mise en place d'infrastructures de recharge, l'évolution du cadre réglementaire relatif à la mobilité électrique, ainsi que le renforcement des capacités techniques des institutions et des professionnels du secteur.

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Les discussions ont également porté sur l'importance d'une implication renforcée du secteur privé pour accompagner l'expansion de la flotte électrique. Les membres du comité ont notamment examiné les mécanismes susceptibles de favoriser les investissements des opérateurs privés, à travers des solutions de financement adaptées et une meilleure disponibilité des infrastructures de recharge.

Plusieurs dossiers stratégiques ont par ailleurs été abordés, dont le Plan directeur national intégré du transport sur 20 ans, les orientations réglementaires en matière d'emobilité et la gestion des batteries en fin de cycle d'utilisation.

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