Ile Maurice: Libéré par la cour, retenu par le DPP

Le sergent de police Jayesh Gungadin, affecté à la «Divisional Crime Intelligence Unit» du port, a obtenu sa remise en liberté sous caution ce jeudi 16 juillet devant la cour de district de Port-Louis Sud. Toutefois, quelques heures plus tard, le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a obtenu un «stay of proceedings», suspendant l'exécution de cette décision.

Poursuivi sous une accusation provisoire de «perverting the course of justice» en lien avec l'enquête sur l'importation de 62,5 kilos de cannabis, d'une valeur estimée à Rs 94,5 millions, le policier de 43 ans s'est vu accorder la liberté conditionnelle sous deux cautions de Rs 100 000. Il devait également se présenter régulièrement au poste de police de sa localité.

Lors des débats, son avocat, Me Steeven Sauhoboa, a assuré que son client n'interférera ni avec les témoins ni avec les autres suspects, point central des objections de la police à sa remise en liberté. À sa sortie de la cour, l'homme de loi a déclaré que son client «se sent délaissé par la force policière», ajoutant que les contacts avec l'un des suspects relevaient de ses fonctions.

Le «stay of proceedings» demandé par le DPP empêche pour l'heure sa libération, dans l'attente de la suite des procédures judiciaires.