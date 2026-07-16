Ile Maurice: NHDC - Reprise en main de la gestion des syndics défaillants

Le gouvernement envisage une réforme du fonctionnement des syndics dans plusieurs complexes de la National Housing Development Co. Ltd (NHDC) afin d'améliorer l'entretien des espaces communs et les conditions de vie des résidents. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Logement et des Terres, Shakeel Mohamed, en réponse à une question de la députée Anabelle Savabaddy. Sur les 163 cités NHDC, 34 sont régies par le modèle de copropriété prévu par le Code civil. Dans ces complexes, les propriétaires doivent mettre en place un syndicat de copropriété chargé de gérer les espaces communs, avec un syndic désigné par l'assemblée générale des copropriétaires.

Toutefois, le ministre a indiqué que plusieurs syndicats de copropriété ne fonctionnent plus correctement, notamment en raison du faible taux de contribution des résidents. Depuis 2012, l'État verse une subvention de Rs 200 par unité d'habitation chaque mois, mais une grande partie de cette somme serait absorbée par les frais administratifs des syndics, laissant des ressources limitées pour les travaux d'entretien.

Face à cette situation, Shakeel Mohamed a demandé à la NHDC de préparer des propositions afin qu'elle puisse assurer elle-même le rôle de syndic dans les complexes où les structures existantes sont inactives ou inefficaces, sous réserve de l'accord des copropriétaires lors des assemblées générales.

La nouvelle approche prévoit notamment le nettoyage des espaces communs, l'entretien des aires de jeux, des espaces verts, des réservoirs d'eau et des pompes, ainsi que des travaux de maintenance et le paiement des factures liées aux services communs. Le ministre a précisé qu'une campagne de sensibilisation sera menée auprès des résidents concernés. Il a également insisté sur la nécessité d'une meilleure discipline collective, rappelant que les copropriétaires doivent contribuer à la préservation de leur environnement de vie. Selon lui, l'objectif est de garantir des logements mieux entretenus et un cadre de vie plus agréable pour les familles vivant dans les complexes NHDC.

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