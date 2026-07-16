Tchad: Renonciation et nomination de L'Évêque de Sarh

Cité du Vatican — Le Saint-Père a accepté la renonciation de la charge pastorale du diocèse de Sarh présentée par Mgr Miguel Angel Sebastián Martínez, M.C.C.J. Le Saint-Père a nommé Évêque de ce même diocèse le père Jean Miguina, O.F.M. Cap., jusqu'à présent responsable des aspirants capucins du Tchad et conseiller de la Custodie des Frères Franciscains Mineurs Capucins du Tchad et de la République centrafricaine. Mgr Jean Miguina, O.F.M. Cap., est né le 12 septembre 1978 à Laï, dans le diocèse du même nom. Il a été ordonné prêtre le 21 novembre 2009 à Moundou.

Il a occupé les fonctions et suivi les études suivantes : assistant régional pour la jeunesse franciscaine de Bangui (2009-2012) ; licence en droit canonique à l'Université Pontificale de la Sainte-Croix à Rome (2015) ; enseignant et directeur de l'Institut universitaire Saint-Laurent à Bouar, en République centrafricaine ; secrétaire de la Conférence des supérieurs majeurs capucins d'Afrique centrale et occidentale (2016-2019) ; Gardien des Frères Mineurs Capucins du Tchad-République centrafricaine et président de la Conférence des supérieurs majeurs capucins d'Afrique centrale et occidentale (2019-2022) ; Master (2020) et doctorat (2024) en droits de l'homme et action humanitaire à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé, au Cameroun.

Depuis 2024, il est membre du Collège des consulteurs du diocèse de Moundou ; Assistant spirituel des Soeurs franciscaines de Donia ; Professeur de latin au Grand Séminaire Saint Mbaga Tuzinde à Sarh. Par ailleurs, au sein de l'Ordre des Capucins, il est responsable des aspirants capucins du Tchad, ainsi que conseiller et gardien de la Custodie du Tchad et de la République centrafricaine, et membre de la Commission juridique.