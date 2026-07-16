Togo: Signature du premier Programme indicatif de coopération

Le Togo et le Luxembourg ont signé mercredi à Lomé le tout premier Programme indicatif de coopération (PIC) pour la période 2026-2031.

L'accord a été paraphé à l'issue de la commission bilatérale réunissant, côté togolais, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, et la ministre de l'Économie numérique et de l'Efficacité du Service public, Cina Lawson.

Le PIC couvre trois domaines prioritaires : l'éducation technique, la formation et l'insertion professionnelle ; l'environnement et la réponse au changement climatique ; et la digitalisation. Sa mise en oeuvre sera assurée par l'ambassade du Luxembourg au Bénin, coaccréditée au Togo, avec l'appui de LuxDev, l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement.

« La signature du PIC témoigne de la volonté du Luxembourg de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le Togo. Après ma première visite au Togo il y a deux ans, nos équipes ont travaillé ensemble et identifié des secteurs dans lesquels une coopération gagnant-gagnant est possible. Je suis heureux de franchir cette étape importante dans le renforcement des relations entre nos deux pays », a déclaré le chef de la diplomatie du Grand Duché, Xavier Bettel.

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Il a également signé deux projets, l'un consacré à la protection de la biodiversité et à la gestion durable des aires protégées, l'autre au renforcement du numérique et de la cybersécurité au Togo.

M. Bettel s'est ensuite entretenu avec le président du Conseil, Faure Gnassingbé, sur les relations bilatérales, la coopération au développement, ainsi que la situation dans la sous-région.

Sa visite s'est complétée par plusieurs déplacements de terrain : un projet de digitalisation accompagnant la transformation numérique du pays, et le Réseau Cupidon, une ONG engagée dans la riposte aux IST/VIH-sida auprès des populations affectées.

Xavier Bettel a par ailleurs signé un accord avec le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), consacré à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles universitaires, notamment via un meilleur accès à la santé reproductive et aux postes de décision.