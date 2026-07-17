Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État Félix Tshisekedi à Luanda en Angola pour participer au sommet de l'Alliance pour la Paix

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi 16 juillet 2026 à Luanda, à l'invitation de son homologue angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, pour participer à la 3ème édition de l'initiative mondiale « Un appel à la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international ».

Cette réunion de haut niveau réunit des Chefs d'État, des dirigeants de l'Union africaine, des représentants de l'ONU, des leaders religieux, des experts universitaires et représentants de la jeunesse autour de la paix et la sécurité internationale, la préservation des conflits, la réconciliation et la consolidation d'une paix durable.

À travers sa participation, la République Démocratique du Congo (RDC) entend insister sur la responsabilité de chacun afin que la paix ne reste pas une promesse suspendue mais se traduise plutôt par des actes concrets et vérifiables.

Bien avant sa participation à ces assises, les Présidents Félix Tshisekedi et Joâo Lourenço se sont entretenus, en tête-à-tête, sur des questions de coopération bilatérale entre leurs pays. Ils ont également évalué la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.

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La République Démocratique du Congo assure depuis le 1er juillet 2026 la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, une responsabilité qui intervient dans un contexte particulièrement exigeant, marqué par la multiplication des crises et par l'urgence de restaurer la confiance dans les principes qui fondent la coexistence commune des États.

Organisé par l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) en collaboration avec le gouvernement de la République d'Angola, ce sommet de Luanda, qui se tient du 16 au 17 juillet 2026, a pour objectif de promouvoir la résolution pacifique des conflits mondiaux et mettre en avant le rôle de la femme, de la jeunesse et du sport dans la consolidation de la paix.