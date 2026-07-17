Congo-Kinshasa: Lancement à Kinshasa des travaux d'assainissement par le Service national

16 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les jeunes du Service national, surnommés les Bâtisseurs, ont lancé ce mardi 15 juillet une vaste opération d'assainissement de la capitale. Cette campagne vise à libérer les emprises publiques occupées anarchiquement et évacuer les immondices qui obstruent les caniveaux. Le coup d'envoi a été donné à Masina-Pascal, sur le boulevard Lumumba.

Le déroulement de l'opération a entrainé le déguerpissement des marchands installés illégalement sur les emprises publiques, le ramassage des immondices dans les caniveaux et espaces publics et la collecte ainsi que l'évacuation par camion pour restaurer un environnement plus sain.

Vêtus d'uniformes bleus et de bottes jaunes, les jeunes bâtisseurs utilisent brosses, pelles et râteaux pour instaurer l'ordre et la propreté.

Plusieurs habitants saluent l'initiative.

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« Avec leurs brosses en main, ils ont réussi à instaurer l'ordre et la propreté. Plus de marchés et plus d'embouteillages comme c'était le cas », témoigne un habitant.

Certaines vendeuses, mécontentes, dénoncent l'usage du fouet et demandent des espaces aménagés pour vendre.

« Qu'on nous oriente calmement et qu'on aménage des marchés pour nous ».

Les habitants recommandent la mise en place d'un mécanisme permanent de suivi afin d'empêcher le retour des marchands expulsés et de préserver la propreté des lieux.

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