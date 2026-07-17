Tunisie: ESS/Christian Bracconi, nouvel entraîneur - Un choix audacieux !

Les dirigeants étoilés ont misé sur la réussite de Christian Bracconi comme entraîneur intérimaire à la tête de l'Espérance. Une réussite qui, d'ailleurs, lui a fait retrouver le plaisir de coacher.

"Quand on gagne des matchs et quand on remporte un titre, on a envie d'aller plus loin", a déclaré Christian Bracconi après avoir remporté la Coupe de Tunisie avec l'Espérance.

A 65 ans, Christian Bracconi affiche de nouvelles ambitions. Brandir le trophée de la Coupe de Tunisie lui a fait retrouver le plaisir de coacher, lui qui a également fait de la formation sa spécialité.

Le natif de Constantine a exprimé clairement l'envie de devenir entraîneur en chef de l'Espérance. Sauf que les dirigeants "sang et or" ont préféré faire revenir Laurentiu Reghecampf.

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Du coup, Christian Bracconi n'a pas hésité à aller voir ailleurs. Il a accepté le défi de prendre en main les destinées de l'Etoile du Sahel, une équipe en pleine transformation et qui sort d'une saison pas vraiment fameuse.

Un club fortement endetté

La situation à l'Étoile n'est pas fameuse, voire compliquée. Le club est fortement endetté, mais peut toujours compter sur l'amour indéfectible de ses supporters. La Commission chargée de la résolution des litiges a clos 7 litiges grâce à la collecte de 1 million de dinars en l'espace de trois semaines.

Cela dit, le choix porté sur Christian Bracconi est sportivement audacieux. Il ne connaît le championnat tunisien que depuis une saison à la faveur de ses deux passages d'intérim à la tête de l'équipe première de l'EST et de son travail au sein de sa direction technique des jeunes.

Sur le plan financier, le technicien français ne doit pas coûter beaucoup à la trésorerie du club. Pour Christian Bracconi, entraîner un club qui connaît des difficultés financières est aussi un choix de courage. Un défi qu'il a accepté de relever, d'autant que sur le plan administratif, c'est un énième Comité provisoire, présidé par Karim Akrout, qui est en place depuis le début du mois en cours, faute de candidats à la présidence.

Retour de prêt de Gazzeh

Avant de penser à renforcer son effectif, l'Étoile doit d'abord régler tous les litiges afin que l'interdiction de recrutement par la Fifa soit levée. En attendant, l'effectif étoilé enregistre le retour de prêt de l'USBG du gardien de but Raed Gazzeh contre le départ définitif de l'attaquant sénégalais, El Hassan Diaw.

Prêté la saison dernière à Al Madina, le club libyen a activé l'option d'achat. Un transfert qui a renfloué les caisses de l'Etoile d'environ 430.000 dinars. Une bouffée d'oxygène. Pour le reste, c'est le flou total pour une Etoile qui devra compter sur son cru en grande partie la saison prochaine.