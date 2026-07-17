Tunisie: Avec «Nostaljica» à Hammamet - Mehdi Mouelhi fait revivre les classiques

16 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Asma Drissi

Présenté dans le cadre de la 60e édition du Festival international de Hammamet, le projet musical revisite de grandes chansons tunisiennes, arabes et internationales à travers des arrangements contemporains mêlant plusieurs influences.

Le Festival international de Hammamet a accueilli, mardi 14 juillet 2026, le spectacle «Nostaljica», conçu par l'artiste et producteur tunisien Mehdi Mouelhi. Inscrit à la programmation de la 60e édition du festival, ce projet musical propose une relecture contemporaine de grands classiques du répertoire tunisien, arabe et international.

Lancé en 2020, «Nostaljica» s'articule autour de la réinterprétation de chansons qui ont marqué plusieurs générations. Le projet puise dans différents univers musicaux en associant sonorités orientales et occidentales, influences latino-américaines et arrangements modernes, tout en préservant l'identité des oeuvres originales.

Autour de Mehdi Mouelhi, les artistes Rana Zarrouk, Haytham Hlal, Mehdi Allani, Lassâad Sendy, Ameni Harabi et Ayham Rahali ont interprété un répertoire éclectique composé de classiques tunisiens, arabes et internationaux.

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Parmi les titres revisités figuraient notamment «Fouk Ennakhil», «Ya Msafer Wahdek», «Alf Leila Wa Leila» et «Daaret El Ayam», auxquels se sont ajoutés des standards internationaux, tels que «Vous les femmes», «Che Guevara» et «L'Italiano».

À cette occasion, Mehdi Mouelhi a rappelé que «Nostaljica» est avant tout un projet consacré à la transmission d'un patrimoine musical revisité à travers une approche contemporaine. Il a également exprimé sa satisfaction de retrouver la scène après huit années d'absence, estimant que cette participation au Festival international de Hammamet marque le début d'une nouvelle étape dans son parcours artistique.

La chanteuse Rana Zarrouk a, de son côté, souligné que cette collaboration constitue sa première participation à un projet musical construit autour d'un concept artistique aussi affirmé. Elle s'est également réjouie de retrouver, pour la troisième fois, la scène du Festival international de Hammamet.

La programmation du festival s'est poursuivre hier mercredi 15 juillet avec le concert de l'artiste espagnole Bebe, venue célébrer les vingt ans de son album emblématique Pafuera Telarañas.

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