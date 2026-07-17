Tunisie: Ariana - Extension du cimetière Sidi Jebali, fermé depuis plus de 25 ans

La municipalité d'Ariana a approuvé la révision partielle du plan d'aménagement urbain permettant l'extension du cimetière musulman de Sidi Jebali, fermé depuis l'an 2000 après avoir atteint sa capacité maximale.

Le directeur des services techniques de la municipalité d'Ariana, Khaled Jebali, a indiqué ce jeudi que cette révision porte exclusivement sur l'agrandissement du cimetière grâce à l'exploitation d'un terrain voisin de trois hectares appartenant au ministère de l'Environnement et classé comme espace vert.

Selon le même responsable, le projet a obtenu l'accord du ministère de l'Environnement ainsi que du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, ouvrant ainsi la voie au lancement des études techniques et des travaux dans les prochains mois.

La mise en service du cimetière après son extension est prévue au début de l'année prochaine, au plus tard. Ce projet permettra de créer une nouvelle capacité d'accueil, plus de deux décennies après la fermeture du cimetière pour saturation.