Tunisie: Grand Tunis - La Steg annonce des coupures d'électricité tournantes ce jeudi soir

La Steg a annoncé qu'elle pourrait procéder à des coupures d'électricité tournantes ce jeudi 16 juillet 2026 dans plusieurs zones du Grand Tunis, afin de préserver la sécurité et la stabilité du réseau électrique.

Ces interruptions, susceptibles d'intervenir de manière intermittente entre 17h00 et 21h00, concerneront notamment Mornag, Borj El Amri, Ezzahra, La Nouvelle Médina, Mghira, El Mourouj, Hammam Lif, Tebourba, Jdaïda, le Centre urbain Nord, La Marsa, Les Berges du Lac, Cité Ennasr et Les Jardins de Carthage.

La Steg précise que le rétablissement de l'électricité pourra intervenir sans préavis et invite les habitants à prendre toutes les précautions nécessaires.

L'entreprise souligne également que cette liste n'est pas définitive et que d'autres secteurs pourraient être concernés par ces coupures temporaires au cours de la soirée.