Tunisie: Grand Tunis - La Steg annonce des coupures d'électricité tournantes ce jeudi soir

16 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Steg a annoncé qu'elle pourrait procéder à des coupures d'électricité tournantes ce jeudi 16 juillet 2026 dans plusieurs zones du Grand Tunis, afin de préserver la sécurité et la stabilité du réseau électrique.

Ces interruptions, susceptibles d'intervenir de manière intermittente entre 17h00 et 21h00, concerneront notamment Mornag, Borj El Amri, Ezzahra, La Nouvelle Médina, Mghira, El Mourouj, Hammam Lif, Tebourba, Jdaïda, le Centre urbain Nord, La Marsa, Les Berges du Lac, Cité Ennasr et Les Jardins de Carthage.

La Steg précise que le rétablissement de l'électricité pourra intervenir sans préavis et invite les habitants à prendre toutes les précautions nécessaires.

L'entreprise souligne également que cette liste n'est pas définitive et que d'autres secteurs pourraient être concernés par ces coupures temporaires au cours de la soirée.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.