Tunisie: Affaire Rahma - La justice ordonne la remise en liberté de Mehdi Ben Gharbia

16 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Chambre d'accusation n°10 près la Cour d'appel de Tunis a ordonné la remise en liberté d'office de l'homme d'affaires et ancien ministre Mehdi Ben Gharbia, après l'expiration de la durée légale maximale de sa détention provisoire dans le cadre de l'affaire relative au meurtre de la jeune Rahma.

Cette décision intervient conformément aux dispositions régissant les délais de la détention préventive.

Pour rappel, le juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Tunis, chargé de l'enquête, avait délivré en mai 2025 un mandat de dépôt à l'encontre de Mehdi Ben Gharbia afin de poursuivre les investigations dans cette affaire.

Toutefois, cette décision de remise en liberté ne signifie pas sa libération effective. Mehdi Ben Gharbia demeure placé en détention dans le cadre d'autres procédures judiciaires en cours, selon les informations disponibles.

Ainsi, la décision rendue par la Cour d'appel ne concerne que le dossier relatif au meurtre de la jeune Rahma et n'a pas d'incidence sur les autres affaires dans lesquelles l'ancien ministre est poursuivi.

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