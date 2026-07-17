Tunisie: Une bonne gestion du foncier public, levier de l'investissement

Dans le souci d'attirer les investissements, qui représentent une condition sine qua non pour assurer une croissance tous azimuts et renforcer la compétitivité de l'économie nationale, les autorités compétentes ne ménagent aucun effort pour faire réussir cette orientation.

Et parmi ces ingrédients indispensables, on cite, notamment, le patrimoine foncier public qui joue un rôle central dans l'amélioration du climat des affaires dans le sens où la bonne gestion dans ce secteur offre un gage de confiance aux investisseurs et aux hommes d'affaires et que la valorisation dudit patrimoine constitue un des principaux moteurs de l'investissement en provenance aussi bien du secteur public que privé.

C'est donc dans cet esprit que s'est déroulé, tout récemment, un important colloque en la matière réunissant des responsables et des experts autour de plusieurs thématiques touchant à la gestion du foncier domanial, en l'occurrence les diverses catégories de biens fonciers publics, leur contribution effective aux multiples projets d'investissement, tout en consolidant logiquement les partenariats incontournables entre les secteurs public et privé.

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Or, la gestion de la situation ne s'annonce pas de tout repos puisque ledit patrimoine se subdivise en trois composantes majeures, à savoir le domaine public comprenant des biens inaliénables et imprescriptibles, le domaine privé de l'Etat composé de terres et de bâtiments agricoles, industriels ou administratifs que ce dernier peut louer, céder ou valoriser dans le cadre de projets de développement et, enfin, les terres collectives se trouvant, dans leur majorité, dans le sud du pays.

Il ne faut pas oublier que ce même patrimoine exige des opérations d'assainissement souvent entravées par des complications administratives, ce qui retarde son intégration concrète et efficace dans le circuit économique.

C'est dire qu'il y a vraiment urgence pour l'Etat en vue de réaliser ce saut qualitatif dans l'exploitation de son patrimoine foncier public et le transformer d'un simple stock foncier en un mécanisme stratégique destiné à stimuler le développement économique et parvenir à la réalisation de l'équité entre les différentes régions du pays grâce à un développement socioéconomique plus productif et plus juste.

Ainsi, grâce à une approche juste du Président de la République, la Tunisie mène une politique stricte de récupération et de valorisation du patrimoine foncier public avec la mise sur pied d'un inventaire des terres de l'État, la lutte contre les abus fonciers et la construction illégale, ainsi que sur la réforme du régime des terres agricoles et des concessions.