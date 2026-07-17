Tunisie: GCT - Le Parlement examine une garantie de l'État pour un financement de 50 millions de dollars

La Commission des finances et du budget de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) examinera en procédure d'urgence le projet de loi n°51 de 2026 portant approbation d'un accord de garantie entre la République tunisienne et la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC). Cette garantie permettra au Groupe chimique tunisien (GCT) de bénéficier d'un financement pouvant atteindre 50 millions de dollars destiné à l'importation de matières premières nécessaires à la production d'engrais.

Selon les documents accompagnant le projet de loi, l'accord de garantie, signé le 2 décembre 2025, couvre un contrat de Mourabaha conclu entre le GCT et l'ITFC. Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'accord-cadre conclu entre la Tunisie et l'institution financière islamique pour la période 2024-2026, dont l'objectif est de soutenir les besoins des entreprises publiques tunisiennes en produits stratégiques.

Les fonds permettront au Groupe chimique tunisien d'assurer l'approvisionnement en matières premières indispensables à son cycle de production d'engrais, principalement destinés à l'exportation, mais également au marché local.

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Le financement servira notamment à couvrir les achats réalisés dans le cadre de contrats commerciaux de longue durée conclus avec les fournisseurs habituels du groupe, via des lettres de crédit documentaires assorties d'un délai de paiement de 30 jours à compter de la date d'expédition.

L'ITFC financera l'opération sur ses ressources propres selon un mécanisme de crédit renouvelable (Revolving Facility), permettant au GCT d'effectuer plusieurs tirages et de réutiliser les fonds après chaque remboursement. Chaque tirage constituera un engagement distinct, remboursable en une seule échéance après 12 mois.

Selon les conditions financières prévues, le montant maximal du financement est fixé à 50 millions de dollars, avec un taux d'intérêt indexé sur le SOFR, majoré d'une marge de 3,75 %, ainsi qu'une commission de mise en place de 0,4 % du montant total du financement.

L'ensemble de l'opération sera couvert par la garantie de l'État tunisien, afin de sécuriser ce financement destiné à renforcer la production nationale d'engrais et à soutenir les capacités d'exportation du Groupe chimique tunisien.