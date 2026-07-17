Congo-Kinshasa: Kalehe - Les retournés de Mbinga-Nord en grande difficulté

16 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les familles déplacées revenues dans le groupement de Mbinga-Nord, dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu), vivent dans des conditions de plus en plus précaires. Accueillies par des familles hôtes dans les villages de Mukwidja, Kiniezire, Ruhunde, Cibimbi, Karango, Mweha, Nyabibwe et Bujuki, elles peinent à couvrir leurs besoins essentiels.

Les principales difficultés sont liées au manque d'abris pour les ménages retournés, l'insécurité alimentaire persistante, accès limité aux soins de santé et l'absence d'activités génératrices de revenus.

La Nouvelle Société civile de Kalehe, par la voix de son président Benjamin Mungazi, lance un cri d'alarme. Elle demande une assistance humanitaire urgente et insiste sur une identification porte à porte pour éviter les conflits lors des distributions.

Benjamin Mungazi dénonce l'exclusion de certaines personnes, notamment celles vivant dans des chambrettes et les personnes âgées vulnérables.

La société civile appelle à l'action des partenaires tels que :

  • Fond social
  • Croix Rouge
  • GIVE
  • DCA
  • AVSI
  • NRC
  • Et le PAME.

La société civile a invité ces structures à réaliser leurs promesses.

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