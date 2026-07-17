Congo-Kinshasa: Plus de 2.000 cas de rougeole chez les enfants dans le territoire de Punia

Depuis juin, le territoire de Punia (Maniema) fait face à une flambée de rougeole. Plus de 2 089 cas ont été enregistrés et 21 enfants de moins de cinq ans sont décédés à l'Hôpital général de référence, selon le médecin directeur, Dr Amisi Makutano.

Face à cette situation préoccupante, il appelle les parents à éviter l'automédication et annonce une campagne de vaccination intégrée contre :

La rougeole

La rubéole

La poliomyélite

Cette campagne ciblera les enfants de 6 mois à 15 ans, afin de couvrir toutes les tranches d'âge affectées par la flambée.

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« Nous sommes en train de suivre les informations et instructions qui nous viennent de notre hiérarchie notamment de la DPS. Il y a une campagne qui se prépare contre la rougeole, contre la Rubéole et contre la poliomyélite. C'est une campagne intégrée qui va intervenir contre trois maladies au même moment. Voilà pourquoi on a pris en considération les enfants de 6 mois jusqu'aux enfants de 15 ans qui doivent recevoir cette vaccination contre la rougeole, contre la Rubéole et contre la poliomyélite au même moment », a indiqué le docteur Amisi Makutano.

Cela permet de prévenir la propagation dans les communautés, renforcer la vaccination de masse pour limiter les flambées et protéger les enfants vulnérables dans un contexte de précarité sanitaire.