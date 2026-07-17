Congo-Kinshasa: Route Moanda-Kinshasa - Les chauffeurs de taxi dénoncent les tracasseries

Les chauffeurs de taxi-voyageurs assurant la liaison entre le Kongo-Central et Kinshasa se plaignent de la multiplication des contrôles et des taxes sur la Route nationale n°1. Entre Mitendi et Matadi-Kibala, ils dénoncent des arrêts répétitifs et des paiements jugés injustifiés, qui rallongent considérablement le temps de trajet.

« Dès qu'on arrive à Mitendi, il y a des agents qui nous font payer une taxe qu'ils appellent Inter-urbain, qui coûte 30 USD. Ils nous font payer en même temps un jeton de stationnement. Quand tu arrives au niveau de Matadi Kibala avant d'atteindre Cité verte, il y a encore un bureau. Ce sont des tracasseries terribles », se plaint un chauffeur.

Ces arrêts incessants provoquent retards et pertes de temps. Les passagers dénoncent également des voyages éprouvants, marqués par des arrêts incessants et des retards.

« Même si tu as des urgences, tu ne peux pas espérer rouler jusqu'à Kinshasa sans perdre du temps sur la route. Nos autorités voient ce qui se passent ou ils ne voient pas ? », s'interroge un voyageur.

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Les chauffeurs appellent les autorités à encadrer les agents déployés et à mettre fin aux tracasseries. Pour eux, il est urgent que les autorités assurent un contrôle rigoureux et régulier des services étatiques déployés sur la Route nationale n°1 afin de mettre fin aux tracasseries qui perturbent le transport entre le Kongo-Central et Kinshasa.

Le ministère des Transports, via son service de communication, assure que des vérifications seront effectuées.