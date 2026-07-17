Togo: Le portefeuille de la Banque mondiale au pays multiplié par douze en une décennie

429 millions de dollars, cinq accords, un cap fixé jusqu'en 2040. Le Togo et le Groupe de la Banque mondiale ont signé jeudi à Lomé une série de financements majeurs, en présence de la Directrice générale des Opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde.

Au total, ce sont 429 millions de dollars qui viennent alimenter la Feuille de route gouvernementale 2026-2031.

Pour Anna Bjerde, ces projets s'inscrivent avant tout dans une logique de création d'emplois. « À la Banque mondiale, nous sommes convaincus que l'emploi est le meilleur moyen de sortir durablement de la pauvreté. Un emploi ne procure pas seulement un revenu ; il apporte aussi de l'espoir, de la dignité, de la stabilité et de la sécurité », a-t-elle souligné.

Essowé Georges Barcola, le ministre des Finances et du Budget, a rappelé la stratégie de développement du Togo conçue autour du triptyque Protéger-Rassembler-Transformer.

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Protéger : deux projets régionaux totalisant 140 millions de dollars, le PRIME-GAS (40 millions) et le WA-REMP (100 millions), pour étendre massivement l'accès à l'électricité, en particulier en milieu rural, en synergie avec le projet IDEA déjà financé à hauteur de 200 millions de dollars. « Il est difficile d'imaginer le développement des entreprises, des exploitations agricoles, des ménages ou encore des services publics sans un accès fiable à l'énergie », a rappelé la représentante de la Banque mondiale.

Rassembler : un financement additionnel de 20 millions de dollars pour le projet d'Identification Unique (WURI), et 69 millions de dollars pour le Projet Régional de Cohésion Sociale (COSO), destiné aux régions septentrionales. Selon Anna Bjerde, ce volet vise à « soutenir les populations vivant dans les régions les moins favorisées ou nécessitant une attention particulière », à travers des programmes de développement communautaire et l'amélioration des services publics.

Transformer : 200 millions de dollars pour le Programme d'Amélioration des Systèmes Logistiques et de Transport (PASLT), qui « valorise les atouts exceptionnels du Togo, sa position géographique stratégique ainsi que les investissements réalisés pour faire du pays une plateforme logistique majeure au service de l'Afrique de l'Ouest », a-t-elle précisé.

Le numérique n'est pas en reste. La directrice générale des Opérations de la BM a salué les avancées togolaises en matière d'identification numérique, « une étape essentielle vers un développement plus inclusif », et a annoncé la poursuite des investissements pour « une administration plus efficace, plus transparente et plus rapide ».

Anna Bjerde a par ailleurs mis en avant le rôle pionnier du Togo au sein des initiatives de la Banque mondiale : premier pays au monde à rejoindre AgriConnect, pays pilote de Mission 300 pour l'accès à l'électricité de 300 millions d'Africains d'ici 2030, et l'un des premiers partenariats renforcés dans le domaine du numérique. Elle a également évoqué une future initiative, Water Forward, saluant la participation togolaise au Sommet africain de l'eau tenu à N'Djamena.

« Tout cela témoigne d'une réalité : notre partenariat continuera de se renforcer et de grandir. Merci au Togo pour sa vision, son leadership et sa capacité à saisir rapidement les nouvelles opportunités », a-t-elle conclu.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et de la ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Amblamba Johnson, et de Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice de division de la BM pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo.