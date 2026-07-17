Sénégal: BRVM - Repli généralisé des indices clés de la bourse ce jeudi 16 juillet 2026

A l'exception de l'indice BRVM Prestige, les indices clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu un repli généralisé au terme de la séance de cotation de ce jeudi 16 juillet 2026.

L'indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,27% à 479,92 points contre 481,23 points la veille. L'indice BRVM 30 est aussi en baisse de 0,27% à 228,34 points contre 228,95 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,21% à 175,23 points contre 174,87 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est replié de 0,71% à 364,82 points contre 367,43 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,24% à 190,53 points contre 190,99 points précédemment.

La valeur des transactions s'est établie à 4,176 milliards de FCFA contre 2,969 milliards de FCFA le 15 juillet 2026.

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Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 50,127 milliards, en passant de 18 538,334 milliards de FCFA la veille à 18 488,207 milliards de FCFA ce jeudi 16 juillet 2026.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 618 millions, s'établissant à 13 044,827 milliards FCFA contre 13 045,445 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire, AGL Côte d'Ivoire (plus 7,33% à 2 710 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,23% à 1 780 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 6,30% à 7 255 FCFA) et BOA Niger (plus 5,58% à 5 395 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ERIUM Côte d'Ivoire (moins 7,31% à 2 345 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,93% à 2 150 FCFA), ETI Togo (moins 6,41% à 73 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,35% à 2 950 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 5,49% à 4 905 FCFA).