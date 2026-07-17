Gabon: SEM Stefano Moscatelli reçu au cabinet du ministre Marcelle Ibinga épouse Itsitsa

Libreville, le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, Pr Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, a accordé une audience à Son Excellence Stefano Moscatelli, Ambassadeur d'Italie au Gabon, en présence de M. Federico Grillon, Directeur technique de Gabon Wildlife, et de M. Marco Zangrilli, Directeur général d'Africa Airlines.

Cette séance de travail a été consacrée à la problématique de l'accessibilité des destinations touristiques gabonaises, un enjeu majeur pour le développement de la filière touristique nationale.

Les échanges ont notamment porté sur les solutions susceptibles d'améliorer la desserte des principaux sites touristiques, à travers le développement d'une offre de taxis aériens et le renforcement des liaisons par avion léger.

Cette approche vise à réduire les contraintes de mobilité, à faciliter l'accès aux parcs nationaux et aux autres pôles d'intérêt touristique, tout en renforçant l'attractivité de la destination Gabon.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les différentes parties ont également examiné les perspectives de coopération entre les acteurs publics et privés afin de mettre en place des solutions innovantes répondant aux exigences d'un tourisme durable, compétitif et accessible.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, qui a fait du tourisme un secteur stratégique de diversification économique et un levier de création de richesses, d'emplois et de développement durable pour le Gabon.

Cette dynamique vise à mobiliser des partenariats stratégiques au service d'une meilleure connectivité des territoires et de la valorisation durable du potentiel touristique national.