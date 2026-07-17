Afrique de l'Ouest: Coopération Gabon/ONU-Habitat - Focus sur la planification territoriale et la décentralisation

Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective du Gabon, a reçu en audience ce jeudi à la Mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies, Oumar Sylla, Directeur du Bureau régional pour l'Afrique d'ONU-Habitat.

C'est une rencontre conviviale entre la ministre de la Planification du Gabon et le Directeur du Bureau régional pour l'Afrique d'ONU-Habitat. Au coeur des échanges : les priorités du Gouvernement gabonais. La Ministre a présenté l'élaboration du Plan national de croissance et de développement (PNCD), la valorisation du capital naturel, le plan national d'affectation des terres et la décentralisation, érigée en axe stratégique.

Elle a également évoqué des projets structurants en discussion avec la Banque mondiale : le gisement de Belinga, les infrastructures logistiques, l'agriculture, l'écotourisme et le développement de Lambaréné comme ville pilote.

ONU-Habitat a salué cette vision et réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Gabon. Monsieur Sylla a proposé un appui technique sur la politique urbaine nationale, la révision du Schéma directeur de Libreville, le plan d'occupation des terres et les études prospectives sur la population.

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Nafy Hélène Mbingt Diop a quant à elle, insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination avec les autres agences onusiennes et les partenaires financiers.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans la planification territoriale, le développement urbain durable et la décentralisation. ONU-Habitat a recommandé la désignation d'un point focal gouvernemental pour assurer le suivi.

L'entretien s'est tenu en présence de l'équipe de la Mission permanente du Gabon à New York.