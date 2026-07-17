Une délégation de cent cinquante personnalités représentant les forces vives de la province de l'Ogooué-Maritime a été reçue ce mardi 14 juillet 2026 par le Président de la République, Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, au terme d'une visite d'immersion consacrée à la découverte des principaux projets structurants engagés dans le cadre de son programme de développement.

Composée de maires, de conseillers municipaux et départementaux de Port-Gentil, Omboué et Gamba, de membres du Conseil communal des sages, de chefs de quartiers, d'entrepreneurs, d'influenceurs et de leaders d'opinion, cette délégation avait parcouru plusieurs sites emblématiques de la transformation en cours dans la capitale afin de constater, sur le terrain, l'état d'avancement des réalisations portées par le Chef de l'Etat.

A l'issue de cette immersion, les représentants de l'Ogooué-Maritime ont exprimé le souhait d'échanger directement avec le Président de la République. Sensible à cette démarche citoyenne, le Chef de l'Etat a favorablement répondu à leur sollicitation en les recevant au Palais de la Présidence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les échanges ont porté sur sa vision pour le Gabon, les priorités de son action ainsi que sur les perspectives de développement de l'ensemble des provinces. Les membres de la délégation ont salué les transformations déjà perceptibles à Libreville et adressé leurs chaleureuses félicitations au Président de la République pour les réformes engagées et les résultats enregistrés depuis le lancement de son programme de société.

Cette rencontre a également permis au Chef de l'Etat de réaffirmer sa volonté de poursuivre une transformation progressive, équilibrée et inclusive du territoire national, afin que chaque province bénéficie, à son rythme, des investissements structurants destinés à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Cette initiative illustre la volonté constante du Président de la République de maintenir un dialogue direct avec les forces vives de la nation et de faire de la proximité avec les citoyens un levier essentiel de l'action publique.