Congo-Brazzaville: District de Loumo - Les sages soumettent leurs doléances au chef de l'État

16 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a échangé le 15 juillet avec le bureau des sages et les autorités traditionnelles du district de Loumo, en marge de sa tournée d'électrification des districts du département du Pool,.

Au cours de la rencontre, le bureau des sages a réaffirmé son attachement au chef de l'État et l'a remercié pour l'électrification de leur sous-préfecture, une promesse désormais réalisée. Les sages ont également soumis au président deux doléances prioritaires dont la plus urgente reste l'aménagement de la route Loumo-Boko.

La délégation a rappelé, par ailleurs, le don d'un hectare de terrain promis en 1981 par le patriarche Antoine Kakou, au nom de la communauté de Loumo. Elle a salué le retour du chef de l'État comme un symbole de confiance et l'inscription de ce district dans le projet de société « Accélération de la marche vers le développement ».

À l'issue de la cérémonie, des présents ont été offerts au président de la République par les sages et les ressortissants de Loumo.

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