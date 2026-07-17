Sénégal: Le CORED met en garde contre la médiatisation des 'propos xénophobes'

16 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a réaffirmé son appel aux médias allant dans le sens d'éviter de rapporter des propos haineux et à caractère xénophobe visant des communautés étrangères établies au Sénégal.

"Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) invite, à nouveau, les médias à ne pas se faire l'écho de tout propos stigmatisants contre la communauté étrangère vivant au Sénégal", peut-on lire dans un communiqué rendu public le même jour .

"La médiatisation de ces propos xénophobes et, de manière générale, des discours de haine est une menace sérieuse sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble", indique l'organe d'autorégulation des médias.

A cet effet, il a appelé les professionnels des médias à éviter d'être des "amplificateurs" des discours susceptibles d"'influencer certains esprits et, pire, [de] mettre en danger des Sénégalais vivant à l'étranger".

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Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias dit condamner "fermement la banalisation de tout discours tendant à désigner l'étranger comme bouc émissaire", rappelant les sanctions prévues par le Code de la presse en ce sens.

Il ajoute que "la liberté de la presse ne saurait justifier la propagation de la xénophobie, du racisme ou de l'intolérance".

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