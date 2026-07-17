Sénégal: La CCIAD appelle les femmes à s'atteler à la 'formalisation' de leurs entreprises

Dakar — Le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), Daouda Thiam, a recommandé aux entrepreneuses, jeudi, à Dakar, d'abandonner le statut informel et de leurs activités et de s'atteler à leur "formalisation", pour accéder aux financements offerts par les banques.

"Les entrepreneuses doivent abandonner le statut informel pour s'engager dans une démarche de formalisation et de regroupement, la clé pour débloquer les financements bancaires et institutionnels", leur a-t-il dit.

M. Thiam participait à un atelier consacré à la contribution des femmes à l'économie nationale.

Les entrepreneuses ne doivent plus rester dans le micro-crédit, a soutenu le vice-président de la CCIAD, estimant qu'elles doivent bénéficier des prêts offerts par les banques et les autres institutions financières.

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Les banques exigent que les entreprises soient dûment enregistrées auprès des instances publiques pour bénéficier de leurs financements, a-t-il rappelé.

L'accès aux financements reste un parcours du combattant pour les entrepreneuses, malgré les nombreux mécanismes leur permettant d'accéder aux fonds destinés par les banques au financement de l'économie, a signalé Daouda Thiam.

La présidente de la commission chargée du genre et de l'entrepreneuriat féminin de la CCIAD, Khady Fall Tall, affirme que la tenue de l'atelier fait partie d'un plan d'action "rigoureux" visant à "apporter des réponses concrètes" aux problèmes auxquels les femmes sont confrontées, concernant le financement de leurs activités économiques.

Même si elles sont des "piliers majeurs de l'économie nationale", les femmes représentent 60 % à 70 % des acteurs de l'économie informelle, a indiqué Mme Tall, disant tenir ces données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.