Ile Maurice: Dix entreprises certifiées Great Place to Work®

Le pôle automobile du groupe ABC confirme sa réputation d'employeur de choix : dix de ses entreprises, dont le Centre Porsche Île Maurice pour la cinquième année consécutive, décrochent ou renouvellent cette année la certification Great Place to Work®, preuve d'une culture d'entreprise fondée sur la confiance, l'écoute et l'épanouissement des équipes.

«Ces certifications revêtent une importance particulière, car elles traduisent directement la voix de nos collaborateurs. Elles illustrent l'attention portée par nos différentes entreprises au bien-être, au développement et à l'épanouissement de leurs équipes. Nous sommes fiers de ces résultats remarquables, qui confirment qu'une culture fondée sur la confiance, l'écoute et l'engagement contribue directement à la réussite durable de nos entreprises», a déclaré Laurent Gordon Gentil, Head of Human Capital d'ABC Automobile.

Parmi les entreprises certifiées cette année, le Centre Porsche Île Maurice se distingue particulièrement. Certifiée Great Place to Work® pour la cinquième année consécutive, l'entreprise enregistre un résultat exceptionnel : 100 % de ses employés affirment que leur travail a une signification particulière et qu'il représente bien plus qu'un simple emploi. Cette année marque également une étape importante pour Fleetleader (Mauritius) Ltd et AAA, pionnières au sein du groupe ABC dans l'obtention de la certification Great Place to Work® en 2022. Fleetleader (Mauritius) Ltd célèbre aujourd'hui, aux côtés d'AAA, une cinquième certification consécutive.

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Cette dynamique se reflète également au sein d'autres entités du pôle. ABC Car Rental et Škoda Mauritius décrochent chacune une quatrième certification consécutive, et TyreXpert Mauritius, certifiée pour la troisième année consécutive, continue de renforcer sa position d'employeur de choix en figurant parmi les Best Workplaces dans la catégorie des entreprises de moins de 50 employés. De son côté, ABC BPO Ltd obtient sa deuxième certification consécutive et confirme la pertinence d'un modèle fondé sur l'expertise, l'engagement et la performance de son équipe entièrement féminine.

Les certifications obtenues par Chery Mauritius, JMC Mauritius, Paragon Motors ainsi que les filiales d'ABC Autotech, Ginza Motors et Quikfix Service Centre, témoignent elles aussi d'une culture commune qui place les collaborateurs au coeur de la réussite.

À travers ces dix certifications Great Place to Work®, ABC Automobile réaffirme sa conviction que la réussite durable repose avant tout sur ses équipes. Au-delà du label, ces distinctions témoignent d'une démarche continue visant à enrichir l'expérience collaborateur, à renforcer la motivation, l'esprit d'équipe et le développement professionnel.