Ile Maurice: Fardeen Okeeb agressé par un voleur présumé à coups de bouteille en verre

Une tentative de vol dans un commerce de Petit-Raffray a pris une tournure violente lorsqu'un jeune homme, surpris avec des bouteilles de whisky dissimulées sous sa veste, a grièvement blessé un client qui tentait de l'empêcher de prendre la fuite. Arrêté, le suspect a comparu en cour et a été condamné à deux mois d'emprisonnement.

Les faits se sont déroulés le 9 juillet dans une boutique du village. Le propriétaire, âgé de 62 ans, se trouvait derrière son comptoir lorsqu'Akheelesh Singh Bholah, alias Kaya, âgé de 25 ans et connu comme client régulier, est entré dans le magasin. Son attitude ayant éveillé les soupçons du commerçant, le propriétaire lui a demandé d'ouvrir sa veste afin de vérifier ce qu'il cachait. Pris au dépourvu, Akheelesh Singh Bholah a immédiatement tenté de s'enfuir. Un autre client présent sur les lieux, Fardeen Okeeb, est alors intervenu et a réussi à le rattraper à l'extérieur du commerce avant de le ramener à l'intérieur.

Selon l'enquête policière, la situation a rapidement dégénéré. Acculé près du comptoir, Akheelesh Singh Bholah se serait saisi d'une bouteille en verre. Après avoir tenté de frapper le commerçant, il a fracassé la bouteille contre le bord du comptoir, transformant celle-ci en une arme tranchante. Il s'en est ensuite pris à Fardeen Okeeb, le blessant à l'oreille droite ainsi qu'au bras droit.

La victime, sérieusement touchée, a dû être transportée à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses, où les médecins ont procédé à plusieurs points de suture pour refermer les profondes lacérations.

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Après l'agression, Akheelesh Singh Bholah a pris la fuite à motocyclette. Les investigations menées par la Criminal Investigation Division de Goodlands ont toutefois permis de remonter rapidement jusqu'à lui.

L'enquête a également révélé qu'il est soupçonné d'avoir commis d'autres vols dans ce commerce. Lors d'un inventaire effectué la veille, le propriétaire avait constaté la disparition de deux bouteilles de whisky H&B. Après l'incident du 9 juillet, une troisième bouteille de la marque King Robert manquait également à l'appel.

Arrêté le 15 juillet, Akheelesh Singh Bholah est passé aux aveux. Il a reconnu avoir dérobé les trois bouteilles de whisky et avoir agressé Fardeen Okeeb avec une bouteille brisée lorsqu'il a été intercepté. Les trois bouteilles, d'une valeur totale de Rs 4 000, ont été récupérées par la police. Identifié formellement par le commerçant et par Fardeen Okeeb, le jeune homme a été traduit devant le tribunal de Rivière-du-Rempart où il a été condamné à deux mois d'emprisonnement.