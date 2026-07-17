Ile Maurice: La caution du sergent Gungadin suspendue par le DPP

Coup de théâtre dans l'enquête sur l'importation de 62,5 kilos de cannabis, estimés à Rs 94,5 millions. Alors que la cour de district de Port-Louis Sud a ordonné, ce jeudi 16 juillet, la remise en liberté conditionnelle du sergent Jayesh Gungadin, le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a obtenu, quelques heures plus tard, un stay of proceedings, suspendant ainsi l'exécution de cette décision.

Le policier de 43 ans, affecté à la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Harbour, avait été arrêté par les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) avant d'être inculpé provisoirement de perverting the course of justice , une infraction prévue à la section 298A du Criminal Code. Les enquêteurs cherchent à établir s'il a tenté d'entraver le bon déroulement de l'enquête sur cette importante filière présumée d'importation de cannabis.

Dans son ruling, la cour de district de Port-Louis Sud lui a accordé la liberté conditionnelle sous deux cautions de Rs 100 000 chacune. Elle lui a également imposé plusieurs conditions, dont l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police le plus proche de son domicile. La remise en liberté du sergent a essentiellement tourné autour de la question d'une éventuelle interférence avec les témoins et les autres suspects. La police s'était fermement opposée à sa demande de caution, soutenant qu'il existait un risque qu'il influence des témoins, communique avec d'autres protagonistes de l'affaire ou compromette les investigations en cours.

Son avocat, Me Steeven Sauhoboa a assuré à la cour que son client respectera toutes les conditions qui lui seront imposées et qu'il n'interférera ni avec les témoins ni avec les suspects de l'affaire. Ces garanties ont convaincu la cour de lui accorder la liberté conditionnelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À sa sortie du tribunal, l'avocat a déclaré que son client «se sent délaissé par la force policière». Il a également soutenu que les échanges téléphoniques entre le sergent et l'un des suspects, sur lesquels s'appuient les enquêteurs, relèvent de ses fonctions. «Il n' a été en contact avec un des suspects de cette importation de cannabis pour son travail», a affirmé Me Steven Sohoboa.

Mais le dossier a connu un nouveau rebondissement en fin d'après-midi. Le bureau du DPP a exercé son droit de demander un stay of proceedings, une mesure qui suspend immédiatement l'exécution de la décision de remise en liberté rendue par la cour. Cette démarche permet au DPP d'examiner le dossier et, le cas échéant, de contester l'ordonnance de mise en liberté devant une juridiction supérieure. En conséquence, malgré la décision favorable obtenue en cour de district, Jayesh Gungadin demeure en détention.

L'affaire trouve son origine dans la saisie réalisée le 4 juin à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam. Des officiers de l'ADSU et des douanes avaient découvert 62,5 kilos de cannabis dans les bagages de passagers arrivés d'un vol Air Mauritius en provenance de Londres-Gatwick. Les investigations avaient conduit à plusieurs arrestations avant que l'exploitation des communications téléphoniques de l'un des suspects ne mène les enquêteurs jusqu'au sergent de la DCIU, devenu le cinquième suspect dans cette affaire.

L'enquête se poursuit afin de déterminer avec précision son rôle présumé dans ce dossier.