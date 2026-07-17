Ile Maurice: Un nouveau pont sécuritaire dans l'océan Indien

La République de Maurice et les États-Unis ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération sécuritaire. Une cérémonie de signature de l'Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA) s'est tenue aujourd'hui, en présence du commissaire de police, Rampersad Sooroojebally, et du brigadier général américain, Paul G. Filcek.

Cet accord vise à faciliter l'assistance logistique et opérationnelle entre les deux pays, notamment à travers l'échange de services, de fournitures et de moyens de soutien lors d'opérations conjointes ou de missions d'intérêt commun. Prenant la parole lors de la cérémonie, Paul G. Filcek a souligné l'importance de ce partenariat entre Maurice et les États-Unis.

«Aujourd'hui, nous sommes réunis pour construire un pont», a-t-il déclaré, mettant en avant une coopération fondée sur la sécurité, la confiance et des intérêts partagés. Selon lui, cet accord permettra aux deux nations de mieux se soutenir mutuellement dans le respect des lois, des réglementations et des priorités nationales de chacun.

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Le représentant américain a également insisté sur le rôle stratégique de Maurice dans l'océan Indien. «Nous voyons Maurice comme un partenaire important en Afrique», a-t-il expliqué, rappelant l'importance de la stabilité régionale et de la sécurité maritime dans cette partie du monde. Pour le brigadier général américain, l'ACSA constitue un outil concret permettant d'améliorer la coordination entre les forces des deux pays, notamment grâce à l'accès à certains services essentiels comme le ravitaillement, l'eau, les pièces de rechange, le soutien technique ou encore les moyens de communication.

De son côté, Rampersad Sooroojebally a qualifié cet accord de «nouvelle étape» dans une relation qui s'est construite au fil des années. «Cet accord reflète la solidité d'un partenariat qui existe depuis longtemps», a-t-il affirmé, tout en exprimant sa reconnaissance envers les États-Unis pour leur soutien constant au renforcement des capacités de la Mauritius Police Force (MPF).

Le commissaire de police a rappelé que la protection du domaine maritime représente aujourd'hui une responsabilité majeure pour Maurice. Situé au coeur de l'océan Indien, le pays occupe une position stratégique sur l'une des routes maritimes les plus importantes au monde, où transitent des flux commerciaux reliant plusieurs continents.

Mais cette zone fait également face à de nombreuses menaces, en particulier le trafic illicite, la piraterie et d'autres formes de criminalité transnationale. Selon Rampersad Sooroojebally, les progrès réalisés par la MPF dans la surveillance et la protection des espaces maritimes n'auraient pas été possibles sans l'appui et la coopération internationale.

Après plusieurs décennies de relations diplomatiques et sécuritaires fondées sur des valeurs communes, Maurice et les États-Unis donnent ainsi une dimension plus pratique à leur collaboration. L'ACSA permettra notamment de simplifier les procédures d'assistance mutuelle et d'assurer une meilleure préparation face aux défis sécuritaires dans l'océan Indien.

Un accord présenté comme un symbole de confiance, mais aussi comme un instrument destiné à répondre aux nouvelles réalités géopolitiques d'une région devenue stratégique pour la sécurité mondiale.