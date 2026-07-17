Afrique: Le président mauricien estime que le partenariat avec Ethiopian Airlines va changer la donne en matière de connectivité en Afrique

Addis Ababa — Le président mauricien, Dharambeer Gokhool, a qualifié la nouvelle liaison directe entre l'Éthiopie et l'île Maurice, mise en place par Ethiopian Airlines, de percée stratégique susceptible de contribuer à lever l'un des obstacles les plus tenaces à l'intégration économique de l'Afrique : la faiblesse des liaisons intra-continentales.

Le président s'est dit convaincu que ce partenariat ouvrirait de nouvelles perspectives dans les domaines du tourisme, du commerce, de l'investissement et du développement du capital humain.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA à la suite de l'inauguration des vols directs de passagers d'Ethiopian Airlines entre Addis-Abeba et Port-Louis, le président Gokhool a déclaré que le renforcement des liaisons aériennes était essentiel pour libérer pleinement le potentiel économique de l'Afrique.

Cela permettrait également de faire progresser la vision de l'Union africaine en faveur d'une plus grande intégration régionale, a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'un des plus grands défis auxquels est confronté le continent africain est la connectivité », a déclaré le président.

« En reliant l'île Maurice à l'Éthiopie, nous envoyons un signal fort indiquant que l'Afrique prend des mesures concrètes pour surmonter ce frein de longue date », a noté M. Gokhool.

Le président a déclaré que cette nouvelle liaison aérienne allait bien au-delà du simple transport de passagers, la décrivant comme un catalyseur pour le renforcement du partenariat à long terme entre l'Éthiopie et Maurice.

« Si nous développons ce partenariat, il sera mutuellement bénéfique en termes de tourisme et de rapprochement entre nos deux peuples, et bien sûr pour une relation à long terme entre l'Éthiopie et Maurice. »

Selon M. Gokhool, l'île Maurice se positionne comme une porte d'entrée vers l'Afrique pour les investisseurs et les entreprises internationales, ce qui rend le renforcement des liaisons aériennes de plus en plus important.

Il a souligné que le vaste réseau africain et mondial d'Ethiopian Airlines pourrait considérablement renforcer les flux commerciaux et d'investissement entre les deux pays, tout en contribuant à résoudre les goulets d'étranglement logistiques.

« L'île Maurice se positionne comme une porte d'entrée vers l'Afrique en matière d'investissement et de commerce. Ainsi, grâce au partenariat entre Ethiopian Airlines et l'île Maurice, nous pouvons certainement ouvrir de nombreuses opportunités pour le tourisme, mais aussi pour l'investissement et le commerce. »

Le président a également souligné que le transport de fret constituait l'un des principaux freins en Afrique, exprimant l'espoir que ce partenariat permette d'améliorer la circulation des marchandises à travers le continent.

« La circulation du fret est l'un des plus grands défis. Notre collaboration va donc nous donner les moyens de surmonter ce frein à la circulation du fret sur le continent africain. »

Au-delà des services aériens, M. Gokhool a salué les capacités de formation aéronautique d'Ethiopian Airlines, reconnues à l'échelle internationale, affirmant qu'elles offraient de précieuses opportunités aux Mauriciens.

« Ethiopian Airlines a mis en place des infrastructures dédiées au développement des compétences, ce qui présente un intérêt certain pour la formation des pilotes et des autres membres du personnel. »

Il a ajouté avoir été informé que la compagnie aérienne envisageait d'employer des professionnels mauriciens, qualifiant cette initiative de nouveau signe encourageant du renforcement de la coopération bilatérale.

« On m'a indiqué qu'Ethiopian Airlines envisageait déjà d'employer des Mauriciens au sein de ses effectifs. Ce sont là des signes très prometteurs d'un approfondissement de notre collaboration entre Maurice et l'Éthiopie. »

Pour l'avenir, le président a identifié l'éducation, la santé et l'économie bleue comme d'autres secteurs présentant un potentiel de collaboration significatif.

« Nous disposons d'un énorme potentiel de coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie bleue et de nombreux autres secteurs où nous pouvons partager nos connaissances, nos technologies et notre expérience, dans l'intérêt mutuel de nos peuples », a-t-il déclaré.

Ethiopian Airlines a officiellement lancé, le 12 juillet, une liaison directe de transport de passagers entre Addis-Abeba et Port-Louis, avec trois vols hebdomadaires.

La compagnie aérienne affirme que cette nouvelle liaison renforce la connectivité intra-africaine en reliant l'île Maurice à son hub d'Addis-Abeba, offrant ainsi des correspondances fluides vers des destinations en Afrique, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et dans les Amériques.

Ce nouveau service devrait stimuler le tourisme, faciliter le commerce et les investissements, améliorer le transport de fret et renforcer les liens entre les peuples, tout en soutenant l'ambition plus large de l'Afrique de construire un continent plus intégré, plus connecté et plus compétitif.