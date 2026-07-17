Ethiopie: Fondation pour la protection de la santé des citoyens, le développement et la sécurité nationale - Le président Taye

Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien est fermement convaincu que la protection de la santé de ses citoyens constitue le fondement du développement, de la croissance économique et de la sécurité nationale, a souligné le président Taye Atske Selassie.

L'Institut éthiopien de santé publique (EPHI) a célébré aujourd'hui son jubilé de diamant, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté de hauts responsables gouvernementaux, des diplomates, des partenaires au développement, des chercheurs et des invités.

S'exprimant à cette occasion, le président Taye a déclaré que l'Institut éthiopien de santé publique jouait un rôle central dans la santé des citoyens et la sécurité du pays, soulignant que le parcours centenaire de l'institut témoignait des efforts déployés par l'Éthiopie en faveur de la santé de ses citoyens et du système de santé.

Affirmant que la souveraineté nationale et la sécurité nationale sont étroitement liées à la santé publique, il a souligné que la force de l'Éthiopie, de son peuple et de son parcours futur repose sur la protection de la santé de ses citoyens, insistant par ailleurs sur l'importance du rôle des prestataires de services de recherche médicale dans ce processus.

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Le président Taye a salué les réalisations de l'Institut éthiopien de santé publique dans la lutte contre les crises sanitaires mondiales complexes, les épidémies et les maladies transmissibles depuis sa création.

Il a mis en avant la réactivité et le leadership scientifique dont l'institut a fait preuve lors d'épidémies telles que celles de la COVID-19, de la variole du singe et de la fièvre de Marburg.

Le président Taye a souligné la position ferme du gouvernement en faveur de la protection de la santé des citoyens, qu'il considère comme le fondement du développement national, de la croissance économique et de la sécurité.

Le gouvernement considère donc que des institutions solides constituent le fondement de la construction nationale et accordera une attention particulière au développement des infrastructures et des capacités technologiques de l'institut.

Le président Taye a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à continuer de mettre en place des cadres politiques favorables afin de rendre l'institut plus efficace et plus compétitif à l'avenir, soulignant la nécessité de moderniser les capacités de prévention et de réponse aux urgences de santé publique en s'appuyant sur les succès passés.

Il a en outre insisté sur la nécessité de mettre en place un système rapide et moderne de gestion et d'analyse des données, capable de prévoir la propagation des maladies à l'aide de technologies de pointe.

Le jubilé de diamant est l'occasion de revenir sur les 100 ans d'action de l'Institut éthiopien de santé publique en faveur de la recherche en santé publique, de la surveillance des maladies, des services de laboratoire et de l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes.