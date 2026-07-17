Ethiopie: Plus de 10 700 tonnes de poissons pêchées dans le lac créé par le GERD

Addis Ababa — Selon le Bureau de l'agriculture de la région de Benishangul-Gumuz, plus de 10 700 tonnes de poissons ont été pêchées dans le lac Nigat, un immense réservoir artificiel formé par le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, au cours de l'exercice fiscal éthiopien qui vient de s'achever.

Au-delà de la production d'énergie hydroélectrique et de son rôle d'attraction touristique, le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne a créé des opportunités d'emploi grâce au développement de la pêche.

Le Bureau a indiqué que le lac Nigat s'est imposé comme un catalyseur économique transformateur, établissant de nouvelles bases financières, en particulier pour les habitants de la région de Benishangul-Gumuz et des communautés environnantes.

Le lac continue de favoriser le développement de la pêche, du tourisme et du transport fluvial, tout en contribuant à un environnement écologique et climatique équilibré dans toute la région.

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Berhanu Eticha, directeur adjoint du secteur du développement de l'élevage et de la pêche au Bureau régional de l'agriculture de Benishangul-Gumuz, a déclaré que 46 associations sont actuellement organisées et activement engagées dans la pêche sur le lac Nigat.

En conséquence, 10 799 tonnes de poissons ont été pêchées rien que dans le lac Nigat au cours de l'exercice fiscal écoulé, a-t-il précisé, soulignant la croissance remarquable de la production halieutique de la région.

Ce rendement représente le double de celui de l'exercice fiscal éthiopien 2017, a-t-il ajouté, précisant que d'autres associations rejoindront le secteur à l'avenir.

Au-delà du lac Nigat, des prises de poissons de grande qualité ont été récoltées en quantités importantes dans les rivières Dabus, Dedesa et Beles, et les efforts de production devraient s'intensifier au cours de l'exercice fiscal en cours.

Selon M. Berhanu, l'approvisionnement des principaux marchés d'Addis-Abeba et d'autres centres urbains en poissons pêchés dans la région est devenu une source de revenus fiable.

Il a déclaré que le lac Nigat jouait un rôle central dans la création d'emplois pour de nombreux jeunes.

Les jeunes organisés qui se consacrent à la pêche et à la commercialisation du poisson ont considérablement amélioré leurs conditions de vie, en percevant des revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

S'étendant sur Guba, dans la région de Benishangul-Gumuz, le lac Nigat compte plus de 70 îles, créant un cadre enchanteur qui en fait une destination de choix pour les loisirs.