Ethiopie: Le président fait ses adieux aux ambassadeurs d'Autriche et de la République tchèque

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a fait ses adieux à l'ambassadrice d'Autriche, Simone Knapp, et à l'ambassadeur de République tchèque, Miroslav Kosek, à l'issue de leurs missions diplomatiques en Éthiopie.

Le président a félicité les ambassadeurs pour leurs efforts visant à renforcer la coopération socio-économique et politique entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs.

Il a souligné la nécessité de poursuivre la collaboration en s'appuyant sur les progrès réalisés.

S'adressant à l'ENA, l'ambassadrice autrichienne, Mme Knapp, a exprimé sa gratitude pour ces quatre années passées dans le pays, décrivant l'Éthiopie comme une nation « d'une belle diversité » où elle a eu des échanges enrichissants avec les Éthiopiens tout au long de son mandat.

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L'ambassadrice Knapp a souligné que la coopération austro-éthiopienne avait permis la mise en oeuvre de multiples initiatives diplomatiques et de développement, notamment des efforts visant à favoriser les relations commerciales qui ont amené, au fil des ans, plus de 25 entreprises autrichiennes en Éthiopie afin de mieux comprendre le pays et d'explorer des possibilités de partenariat.

Un certain nombre d'entreprises autrichiennes ont déjà entamé des démarches en vue d'investir en Éthiopie, et cette dynamique est soutenue par les réformes économiques en cours dans ce pays, qu'elle a qualifiées d'audacieuses et de rassurantes pour les investisseurs.

L'ambassadrice a également souligné les liens solides entre les peuples, la coopération universitaire de longue date et les relations culturelles croissantes, notamment les échanges artistiques impliquant des musiciens autrichiens et éthiopiens.

Évoquant les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Autriche, qui remontent à plus de 120 ans, l'ambassadrice Knapp a souligné qu'il restait encore une marge pour approfondir ces liens, en particulier sur le plan commercial.

Pour sa part, l'ambassadeur Kosek a déclaré que sa mission de quatre ans avait été très fructueuse dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations bilatérales.

Il a souligné plusieurs avancées dans les domaines des affaires et de la culture qui ont contribué à faire connaître l'Éthiopie en Europe centrale tout en promouvant le pays en tant que destination touristique.

L'ambassadeur a décrit l'Éthiopie comme un partenaire stratégique de la République tchèque en Afrique, précisant que les efforts tchèques visaient à renforcer la coopération et à promouvoir les échanges technologiques dans des secteurs tels que la mobilité électrique, l'hydrogéologie et la santé, entre autres.