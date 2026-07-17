Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 17 juillet 2026

revue de presse

Ouganda : 21 morts dans une sortie de route d'un bus scolaire

En Ouganda, un bus transportant des écoliers de retour d'une sortie scolaire a fait une sortie de route, tuant 20 enfants et un adulte. Un accident tragique dans un pays au bilan routier particulièrement lourd.

Selon les premières conclusions de l'enquête policière, le car provenait de l'école King David Junior School, à Kampala. Il revenait d'une sortie scolaire aux chutes de Sipi, dans le district de Kapchorwa, lorsque le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule. Le bus a quitté la route, heurté un rocher, avant de se renverser.

La police a fait état d'un bilan de 21 morts : un adulte et 20 élèves. Trois adultes et plusieurs mineurs ont également été blessés et sont actuellement soignés à l'hôpital. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. (Source Africanews)

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Le Burkina appelle à une Union africaine plus souveraine

Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a appelé jeudi à une refondation de l’Union africaine (UA), estimant que l’organisation devait défendre davantage la souveraineté du continent et réduire sa dépendance financière extérieure. Il s’exprimait à Ouagadougou lors d’une rencontre avec le président de la Commission de l’UA, Mahamoud Ali Youssouf.

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a exhorté jeudi l’Union africaine (UA) à « porter le combat de la souveraineté de l’Afrique », lors d’une audience accordée au président de la Commission de l’organisation, Mahamoud Ali Youssouf.

Selon la Primature, le chef du gouvernement a estimé que l’UA devait engager une réforme de son fonctionnement, de ses mécanismes de décision et de son mode de financement afin de renforcer son autonomie. (Source Apanews)

Dette publique : Côte d’Ivoire, le pari gagnant de l’investissement

Fin juin 2026, la Côte d’Ivoire est passée d’un risque « modéré » à un risque « faible » de surendettement, devenant le seul pays d’Afrique subsaharienne dans cette situation. Depuis l’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara, le pays mène une politique budgétaire d’inspiration keynésienne, fondée sur des investissements publics financés par l’endettement.

Cette stratégie a permis à l’économie ivoirienne de maintenir une croissance moyenne supérieure à 7 %. L’augmentation des recettes fiscales, conjuguée à une discipline budgétaire renforcée, devrait ramener les finances publiques vers l’équilibre, sans remettre en cause les investissements sociaux. (Source Afrik.com)

Tchad : Un pacte à 3,8 milliards de dollars pour sortir de la crise de l’eau

Le Tchad a officiellement scellé, jeudi à N’Djamena, son Pacte national de l’eau, un engagement financier et politique sans précédent pour le secteur hydraulique. Ce document stratégique, signé en marge du Forum africain de l’eau, ambitionne de lever 3,8 milliards de dollars sur cinq ans afin de transformer un accès à l’eau encore très précaire dans le pays, et de faire de cette ressource un moteur du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 ».

Le pacte, paraphé par le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, et plusieurs membres du gouvernement, prévoit que l’État tchadien financera 20 % de l’enveloppe, soit environ 760 millions de dollars, tandis que le reste sera recherché auprès des bailleurs de fonds et investisseurs privés.

Ces ressources doivent servir à construire des retenues d’eau, étendre les réseaux d’adduction d’eau potable, accroître les surfaces irriguées et renforcer la gestion durable des ressources hydriques. (Source Africapresse)

Libye : Un ancien directeur de prison sera jugé par la Cour pénale internationale

La Cour pénale internationale a confirmé, jeudi 16 juillet, les charges contre Khaled Mohamed Ali El Hishri, ancien directeur de la prison de Mitiga, près de Tripoli. Accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, il devra répondre de 17 chefs d'accusation, dont meurtre, viol et torture.

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont confirmé l'ouverture d'un procès contre Khaled Mohamed Ali El Hishri, 48 ans, ancien responsable de la prison de Mitiga en Libye. Le suspect est poursuivi pour 17 chefs d'accusation, notamment meurtre, viol, torture, persécution et autres crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis entre 2015 et 2020.

Selon le bureau du procureur, l'ancien directeur de prison, surnommé « l'Ange de la mort » par certains témoins, aurait personnellement participé à des actes de torture, des exécutions et des violences sexuelles infligés à des détenus. (Source Africa Radio)

Mali : jugé pour «complot», Kalilou Doumbia rappelle avoir obéi au président de transition

Au Mali, s'est tenue ce jeudi 16 juillet 2026 la troisième journée du procès pour « tentative de complot contre le gouvernement » à la Cour d'appel de Bamako.

Les six co-accusés sont liés à l'ancien président de transition Bah N'Daw, qui avait été nommé à ce poste par les militaires auteurs du coup d'État d'août 2020, avant d'être renversé en mai 2021 par ces mêmes militaires, parce qu'il voulait écarter certains d'entre eux du gouvernement.

Après les accusations fracassantes, la veille, du Colonel Kassoum Goita, ancien chef de la Sécurité d'Etat, contre la junte au pouvoir, c'est l'ancien secrétaire général de la présidence qui s'est défendu de tout projet de coup d'État. Kalilou Doumbia a exprimé son respect des institutions et sa peur pour sa sécurité et celle de sa famille. (Source RFI)

Sénégal : Macky Sall chez Bassirou Diomaye Faye - Une visite sur fond de calculs politiques

Deux ans après avoir quitté la capitale sénégalaise au terme de son second mandat, l'ancien président sénégalais, Macky Sall, est de retour, ce 17 juillet 2026, à Dakar où il sera reçu par son successeur, Bassirou Diomaye Faye.

Candidat au poste de Secrétaire général de l'ONU, l'ancien locataire du palais de la République espère en repartir avec le soutien de son pays dans le cadre de la campagne diplomatique qu'il mène pour briguer ce prestigieux poste international.

En rappel, cette candidature qui a été officiellement déposée en début mars 2026, est portée par le Burundi qui assure la présidence tournante de l'Union africaine (UA). Une initiative dont s'était désolidarisée Dakar qui n'était d'autant pas prête à l'endosser qu'elle a clairement signifié n'y avoir pas été associée, encore moins en avoir été à l'origine. (Source Le Pays)

France–Maroc : Le retour d'un partenariat stratégique à haute valeur géopolitique

La visite au Maroc du Premier ministre français, Sébastien Lecornu, marque bien plus qu'un réchauffement diplomatique. Elle traduit la volonté de Paris et de Rabat de bâtir un axe stratégique fondé sur la sécurité, l'économie, l'énergie et l'influence régionale, dans un contexte de profondes recompositions géopolitiques.

Après plusieurs années de relations parfois tendues, l'arrivée du Premier ministre français à Rabat ouvre une nouvelle séquence dans les relations franco-marocaines. Accompagné de douze ministres, il participe à la 15ᵉ Rencontre de haut niveau franco-marocaine, un mécanisme suspendu depuis 2019. La signature annoncée d'une quinzaine d'accords dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de la sécurité, de l'aviation civile, de la gestion de l'eau et de la culture témoigne une volonté commune de hisser ce partenariat à un niveau plus stratégique. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Gabon : La dette publique atteint 8 780 milliards de FCFA

L’encours de la dette publique du Gabon a atteint 8 780,337 milliards de FCFA au 31 décembre 2025, selon le dernier bulletin statistique de la Direction générale de la Dette (DGD). En douze mois, il a progressé de 23,09 %, soit 1 647 milliards de FCFA supplémentaires. Une évolution qui repose presque exclusivement sur l’augmentation de la dette intérieure, tandis que les engagements extérieurs affichent un léger repli.

Les données publiées par la Direction générale de la Dette montrent un changement dans la structure de l’endettement de l’État gabonais. À la fin de l’année 2025, la dette intérieure représente 4 652,718 milliards de FCFA, contre 4 127,620 milliards de FCFA pour la dette extérieure. Elle constitue désormais la composante la plus importante de l’encours total.

En un an, la dette intérieure a augmenté de 1 687,932 milliards de FCFA, soit 56,93 %. Cette progression dépasse largement la hausse de l’encours global et explique l’essentiel de l’évolution observée entre décembre 2024 et décembre 2025. (Source LSI Africa)

Guinée-Bissau : Tensions avec le Cap-Vert après l'arrestation de l'opposant Pereira

Les relations entre la Guinée-Bissau et le Cap-Vert se crispent après l'arrestation de l'opposant Domingos Simões Pereira.

Le Parlement de transition en Guinée-Bissau a annoncé suspendre ses relations "politiques" avec le Cap-Vert, sans préciser ce que cela implique concrètement.

"Le gouvernement cap-verdien n'a aucune légitimité pour faire des commentaires à propos de la situation politiques et judiciaire en Guinée-Bissau", a répondu Fernando Vaz, porte-parole du Conseil national de Transition (CNT), l'organe législatif mis en place par la junte, lors d'une conférence de presse mercredi. (Source TRT Africa)