Algérie: Le CNESE signe un accord-cadre avec l'ASAL

Alger — Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a signé, jeudi à Alger, un accord-cadre de coopération avec l'Agence spatiale algérienne (ASAL), dans le but de renforcer la prise de décision fondée sur les données scientifiques contemporaines, indique un communiqué du CNESE.

Signé au siège du CNESE, cet accord intervient "pour mettre en place un cadre référentiel et réglementaire pour la coopération entre les deux parties dans différents domaines d'études et de recherche scientifique ainsi que d'échange d'expertises, au service du développement national et de la modernisation des différents instances et établissements, précise le communiqué.

Les deux parties entendent, à travers cet accord, définir les principes, les objectifs et les modalités de mise en oeuvre de la coopération commune dans le domaine des études et de la recherche scientifique, notamment ce qui a trait à la modernisation des systèmes, des moyens de connaissance et technologiques, au développement des produits de recherche et à l'échange d'expertises et d'études communes, à même de promouvoir les espaces de concertation entre les chercheurs et les experts.

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L'accord prévoit également le lancement de programme de formation de qualité, à même de "contribuer, de manière directe, à l'évaluation des politiques publiques prioritaires et de renforcer la réponse aux défis actuels et futurs de développement du pays", conclut le communiqué.