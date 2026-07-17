Berlin — L'Algérie et la République fédérale d'Allemagne ont signé, jeudi à Berlin, dans le cadre de la visite officielle qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans ce pays ami, une déclaration commune d'intention portant coopération en matière de réduction des émissions de gaz méthane dans les domaines du pétrole et du gaz.

La cérémonie de signature a été supervisée par le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, la Déclaration commune ayant été signée, du côté algérien, par le ministre de l'Industrie, Yahia Bachir, en sa qualité de président de la Commission économique mixte algéro-allemande, et, du côté allemand, par le secrétaire d'Etat au ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection du climat, de la Nature et de la Sûreté nucléaire, Jochen Flasbarth.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Arkab a précisé que cette Déclaration "traduit la volonté commune de l'Algérie et de la République fédérale d'Allemagne de hisser les relations de coopération bilatérale vers de nouveaux horizons, en harmonie avec les liens d'amitié unissant nos deux pays et la vision commune visant à établir un partenariat équilibré et durable au mieux des intérêts mutuels".

Cette Déclaration intervient également "en concrétisation de la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la sécurité énergétique, à valoriser les ressources nationales, à promouvoir l'investissement et à développer le secteur des hydrocarbures, conformément aux meilleures pratiques internationales, de manière à assurer un équilibre entre les exigences du développement économique et la préservation de l'environnement", a-t-il ajouté, mettant en avant "l'importance majeure" qu'accorde l'Algérie à la réduction des émissions de gaz méthane, étant "l'un des axes essentiels pour le développement d'une industrie pétrolière et gazière plus efficace et plus durable".

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Dans cette perspective, "l'Algérie a engagé d'importants programmes et investissements pour moderniser ses installations, notamment à travers l'adoption des technologies les plus avancées en matière de surveillance, de mesure, de détection des émissions, renforçant ainsi sa position de fournisseur fiable et responsable d'hydrocarbures", a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter que cette Déclaration constitue "un cadre opérationnel destiné à intensifier la coopération entre nos deux pays dans les domaines du transfert de technologies, du renforcement des capacités, de l'échange d'expertises et de la mise en oeuvre de projets communs, contribuant ainsi au développement de solutions innovantes face aux défis environnementaux et au renforcement du partenariat algéro-allemand dans le secteur des hydrocarbures, sur la base de la confiance, du respect et des intérêts mutuels".

Pour sa part, le ministre de l'Industrie a estimé que cette initiative constituait "une étape importante dans le développement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Allemagne dans ces deux domaines

stratégiques, notamment dans le contexte de la transition énergétique engagée par les deux pays et de leur engagement en faveur de la protection du climat".

Il a également salué le niveau de coopération existant entre les deux pays dans le domaine de la protection de l'environnement, à travers les différents projets en cours de réalisation dans le cadre de la coopération technique et financière, avec l'appui de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

De son côté, le ministre allemand a exprimé la gratitude de son gouvernement envers l'Algérie pour "son approvisionnementfiable en gaz et sa coopération étroite dans le domaine de l'énergie".