Algérie: Signature d'un nouveau contrat d'approvisionnement en gaz naturel entre Sonatrach et la compagnie allemande VNG

Berlin — L'Algérie et la République fédérale d'Allemagne ont signé, jeudi soir à Berlin, dans le cadre de la visite officielle qu'effectue le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, dans ce pays ami, un nouveau contrat d'approvisionnement en gaz naturel entre le groupe Sonatrach et la compagnie allemande VNG.

La cérémonie de signature de ce contrat a été coprésidée par le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab et le Secrétaire d'Etat au ministère fédéral des Affaires économiques et de l'Energie, M. Frank Wetzel, en présence du Secrétaire d'Etat au ministère fédéral de l'Environnement, du Climat, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire, M. Jochen Flasbarth.

L'accord a été signé, du côté algérien, par le PDG du groupe Sonatrach, M. Nour Eddine Daoudi, et du côté allemand par le président du Conseil d'administration du groupe énergétique allemand "VNG", M. Ulf Heitmuller.

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Dans son allocution prononcée à cette occasion, M. Arkab a souligné que cet accord important "vient couronner un long parcours de confiance et de coopération entre Sonatrach et VNG, traduisant ainsi la solidité du partenariat entre les deux sociétés et confirmant le statut de l'Algérie en tant que fournisseur sûr et fiable de l'énergie".

Il a souligné que cet accord représente "une nouvelle étape" dans le processus des relations stratégiques entre l'Algérie et l'Allemagne", car traduisant "la volonté commune de renforcer la coopération dans le secteur des hydrocarbures au mieux des intérêts communs des deux pays et pour contribuer au soutien de la sécurité énergétique et au renforcement de la stabilité des marchés gaziers".

M. Arkab a souligné que le groupe Sonatrach et la compagnie allemande "ont prouvé, à travers des années de coopération, leur capacité à construire un partenariat fondé sur la confiance, l'engagement et le respect mutuel".

"Nous aspirons à promouvoir cette relation à des niveaux plus larges, à travers l'élaboration d'un programme d'action commune visant à intensifier la concertation et les échanges entre les deux parties et à explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur des hydrocarbures, notamment dans le domaine du gaz naturel, et partant, contribuer à augmenter les capacités de production et de commercialisation et à renforcer la sécurité des approvisionnements avecla création d'une valeur ajoutée pour les deux parties", a ajouté le ministre d'Etat.

Pour sa part, M. Frank Wetzel a salué "le rôle clé" de l'Algérie sur le marché mondial de l'énergie, la qualifiant de "partenaire fiable, en tant que deuxième fournisseur de gaz pour l'Europe", affirmant que cet accord "ouvre de nouvelles perspectives de coopération" entre l'Algérie et l'Allemagne.