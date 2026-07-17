Algérie: Inauguration du siège de la BMPJ de la Sûreté de daira de Bougaâ

Sétif — Le siège de la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la Sûreté de daïra de Bougaâ (au nord de Sétif) a été inauguré jeudi par le directeur de la Police judiciaire à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur général de police Mourad Zenati, représentant le directeur général de la Sûreté nationale, dans le cadre des célébrations marquant le 64e anniversaire de la création de la Police algérienne.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du wali de Sétif, Mustapha Limani, ainsi que de nombreux cadres de la Sûreté nationale, des autorités locales civiles et militaires, des notables de la région et des représentants de la société civile.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de Sûreté de la wilaya de Sétif, le contrôleur de police Djamel Bellâlem, a indiqué que "la nouvelle infrastructure apportera une impulsion supplémentaire à même de contribuer à l'élargissement de la couverture sécuritaire à travers le territoire de la wilaya en général et de la daira de Bougaâ en particulier".

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Le même responsable a ajouté que "la réalisation de ce siège dans cette région répond à des considérations liées à sa position stratégique", soulignant que "ce projet a été concrétisé par la Direction générale de la Sûreté nationale conformément aux normes et aux standards techniques les plus modernes, afin de répondre aux attentes des habitants en matière de renforcement de la sécurité".

Cette nouvelle structure opérationnelle vient ainsi s'ajouter aux acquis sécuritaires dont ont bénéficié les services de la Sûreté de wilaya de Sétif, dans le cadre de la stratégie mise en oeuvre par la Direction générale de la Sûreté nationale.