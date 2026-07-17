Afrique: Carrière - La campagne « Protect Career » contre les faux agents et la migration irrégulière officiellement lancée

Face aux nombreuses dérives qui compromettent l'avenir de jeunes footballeurs africains, l'agence Sport Success a officiellement lancé, le mercredi 15 juillet 2026, au Centre ivoiro-coréen d'Abidjan, une vaste campagne nationale de sensibilisation.

L'initiative a été présentée par l'agent Fifa Marc De Varince Kouakou, en présence de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim), partenaire de cette action.

Selon le promoteur, cette campagne vise à rapprocher l'information des principaux concernés. « Protect Career est une campagne de sensibilisation de terrain. Nous irons à la rencontre des clubs, des académies et des centres de formation pour transmettre les bonnes pratiques et partager un guide qui fournira les outils nécessaires à tous les jeunes souhaitant construire une carrière saine dans le football », a expliqué Marc De Varince Kouakou.

Fruit de deux années de conception, le guide « Protect Career » a été présenté en marge de cette conférence de presse. Gratuit et destiné aux jeunes joueurs, il constitue le principal support de cette campagne.

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Prévue pour une durée de trois mois, couvrant toute la période du mercato (marché des transferts), celle-ci débutera à Daloa, présentée comme une importante zone de départ de migrants vers la Méditerranée, avant de s'étendre à d'autres localités du pays. « Nous allons d'abord commencer chez nous, en Côte d'Ivoire, avant de nous exporter », a indiqué le promoteur, précisant qu'une campagne internationale de communication sera déployée à partir de février 2027.

L'opération entend lutter contre les faux agents, les promesses de transferts fictifs et la migration irrégulière liée au football.

L'agent Fifa a insisté sur la nécessité de vérifier l'identité des intermédiaires. « Un agent Fifa est titulaire d'une carte officielle délivrée par la Fifa. Si une personne ne possède pas cette carte, il faut être très prudent et vérifier le processus qu'elle propose avant de lui confier un jeune joueur », a-t-il averti.

Au coeur de cette campagne figure également un guide destiné aux jeunes de 12 à 18 ans et à leurs parents. Ce document présente les bonnes pratiques pour réussir un transfert, les droits et devoirs des clubs et des joueurs, ainsi que des informations utiles en cas de difficulté à l'étranger.

Partenaire de l'initiative, l'Organisation internationale pour les migrations (Oim) entend promouvoir une migration sûre. « L'objectif est de promouvoir les voies régulières de migration à travers cette campagne et de sensibiliser les joueurs aux risques liés à la migration irrégulière », a souligné Stéphane Koffi Ngoan, chargé de la coordination et des partenariats au sein de l'organisation à Abidjan.

Les initiateurs ont par ailleurs annoncé avoir engagé des démarches auprès du ministère des Sports et de la Fédération ivoirienne de football (Fif) afin d'établir un partenariat durable en faveur d'un meilleur encadrement des jeunes talents ivoiriens et du renforcement de la crédibilité du football national.