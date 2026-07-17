Afrique: Pratiques managériales - L'observatoire dévoile les forces et les failles des dirigeants africains

L'Observatoire des pratiques managériales en Afrique (OPMA) a livré, ce mardi 14 juillet 2026, les résultats de sa première édition au cours d'une cérémonie organisée au Novotel Abidjan-Plateau.

En présence de dirigeants d'entreprises, de professionnels des ressources humaines et d'acteurs du monde économique, le cabinet Ithos, initiateur de cette étude inédite, a dressé un premier état des lieux des pratiques managériales dans sept pays africains francophones.

Prenant la parole, le directeur général du cabinet Ithos et initiateur de l'OPMA, Coridon Stephan, a rappelé que l'ambition de cette initiative était d'apporter un regard objectif sur un sujet souvent abordé à travers des perceptions ou des modèles importés. « Le management est aujourd'hui au coeur des enjeux de transformation des organisations africaines. Pourtant, les débats reposent rarement sur des données mesurables », a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette première édition a mobilisé 188 managers issus de sept pays francophones, constituant ainsi un panel de référence. Pour Coridon Stephan, cette participation représente un signal encourageant qui témoigne de l'intérêt croissant des managers, des dirigeants et des spécialistes des ressources humaines pour une démarche fondée sur l'analyse des comportements observables et des données comparables.

Les premiers résultats mettent en lumière plusieurs atouts du management africain. Les managers interrogés se distinguent notamment par leur capacité à instaurer un climat de confiance, à donner du sens à l'action collective, à fédérer leurs équipes autour d'une vision commune et à accompagner les transformations organisationnelles. Selon les responsables de l'étude, ces performances traduisent un leadership profondément humain, fortement orienté vers la relation et le collectif.

Cependant, l'enquête révèle également des axes d'amélioration. Les pratiques liées au feedback, à la remise en question personnelle, à la création de rituels d'équipe et à l'apprentissage à partir des expériences restent insuffisamment développées. « Les principales limites du management observé ne résident pas dans la capacité à agir, mais dans la capacité à apprendre de son action », a souligné Coridon Stephan.

Le dirigeant a insisté sur le fait que ces constats concernent pourtant un échantillon composé majoritairement de managers expérimentés, souvent formés au management et évoluant dans des organisations relativement structurées. Une situation qui invite à une réflexion plus large sur les défis auxquels font face les entreprises africaines moins matures.

En conclusion, cette première édition a permis de valider la méthodologie de l'Observatoire. Les analyses ont notamment mis en évidence un important biais d'autoévaluation, les managers ayant tendance à juger leurs pratiques de manière plus favorable que ne le révèlent les analyses comportementales. Pour y remédier, l'OPMA a intégré un modèle de correction des biais déclaratifs afin de produire des résultats jugés plus fidèles à la réalité.

Avec cette première photographie du management en Afrique francophone, l'OPMA ambitionne désormais de devenir un outil de référence pour accompagner l'amélioration des pratiques managériales et nourrir les politiques de transformation des organisations sur le continent.