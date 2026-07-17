Cote d'Ivoire: Coopération économique - Près de 700 milliards de FCFA d'opportunités américaines pour le pays

Numérique, santé, éducation et logistique sont au coeur des accords annoncés par le secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires africaines, Frank Garcia, lors de sa première visite sur le continent africain, précisement à Abidjan.

Washington accélère son offensive économique en Côte d'Ivoire. Des investissements structurants de plus de 1,2 milliard de dollars, soit près de 690 milliards de Fcfa, pourraient être mobilisés au profit de l'économie ivoirienne.

En visite à Abidjan les 15 et 16 juillet 2026, dans le cadre de son premier déplacement africain depuis sa prise de fonctions, le secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires africaines, Frank R. Garcia, a dévoilé une série d'accords commerciaux majeurs dans les secteurs stratégiques du numérique, de la santé, de l'éducation et de la logistique.

Les annonces ont été faites le 16 juillet 2026, à l'ambassade des États-Unis à Cocody, en présence du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné ; du ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, ainsi que des dirigeants des entreprises américaines concernées.

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« L'autorisation des services commerciaux de Starlink en Côte d'Ivoire constitue une avancée majeure pour la connectivité, l'innovation et les entreprises américaines », a déclaré Frank Garcia. « Grâce aux projets de Starlink, Cybastion, NTELX et ABD Group, les technologies américaines ouvrent de nouvelles perspectives économiques tout en créant des emplois aux États-Unis et en Côte d'Ivoire », a-t-il ajouté.

Starlink obtient le feu vert pour opérer en Côte d'Ivoire

L'annonce la plus attendue a été l'autorisation officielle accordée à Starlink pour fournir ses services d'internet haut débit sur l'ensemble du territoire ivoirien. Grâce à sa technologie satellitaire, l'entreprise américaine permettra d'améliorer la couverture numérique des zones rurales et des localités éloignées encore peu desservies par les infrastructures classiques.

Pour les autorités ivoiriennes, cette avancée devrait accélérer la transformation numérique du pays, favoriser l'inclusion digitale et soutenir le développement de nouveaux services dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du commerce électronique. La responsable principale de Starlink, Hanna Wetters, s'est réjouie de cette décision qu'elle considère comme une étape importante dans la réduction de la fracture numérique en Côte d'Ivoire.

Un projet numérique souverain de 97,8 milliards de Fcfa porté par Cybastion

Autre annonce majeure : le lancement prochain du projet numérique stratégique de l'entreprise américaine Cybastion, d'un montant de 170 millions de dollars, soit environ 97,8 milliards de Fcfa. Financé par la Banque d'import-export des États-Unis (U.S. Export-Import Bank), ce programme prévoit la construction d'un centre national de données souverain, la numérisation des services publics ainsi que la mise en place d'un système intelligent de surveillance des frontières.

« Ce projet permettra à la Côte d'Ivoire de renforcer sa souveraineté numérique tout en accélérant la digitalisation des services publics », a expliqué le président-directeur général de Cybastion, Thierry Wandji. Au-delà des infrastructures, ce projet devrait favoriser le transfert de compétences, le développement d'un écosystème numérique local et la création d'emplois qualifiés.

Un investissement sanitaire de 168,5 milliards de Fcfa

Dans le domaine social, les États-Unis accompagnent également l'ambition ivoirienne de renforcer les infrastructures sanitaires. Frank Garcia a ainsi annoncé le démarrage d'un premier projet de 293 millions de dollars, soit près de 168,5 milliards de Fcfa, dans le cadre de l'accord global de 570 millions de dollars, équivalant à environ 327,7 milliards de Fcfa, signé en avril dernier entre ABD Group et le gouvernement ivoirien.

Selon le président-directeur général du groupe, John Nevergole, ce programme prévoit la construction de 53 centres de santé primaire, de 15 maternités au sein des Chu et Chr ainsi que la réhabilitation de plusieurs infrastructures existantes. « Les travaux ont déjà débuté et s'étendront sur une période de trente-six mois », a-t-il indiqué. L'accord couvre également les secteurs de l'éducation et de l'eau. Un programme éducatif de 170 millions de dollars, soit 97,8 milliards de Fcfa, est déjà annoncé pour la construction d'écoles et de logements pour les enseignants.

NTELX pour fluidifier les opérations au Port d'Abidjan

Dans le secteur logistique, l'entreprise américaine NTELX a conclu un partenariat avec le Projet d'intégration Port-Ville du Grand Abidjan afin de déployer sa technologie de coordination des camions au Port d'Abidjan. Selon son président-directeur général, Robert Rosenberg, cette innovation permettra de réduire les délais d'attente, d'améliorer la fluidité du trafic portuaire et de renforcer la compétitivité du premier port de la façade atlantique ouest-africaine.

« L'innovation technologique constitue aujourd'hui un levier essentiel pour fluidifier les opérations portuaires et améliorer la compétitivité des échanges commerciaux », a-t-il affirmé. Intervenant au nom du gouvernement, le ministre Djibril Ouattara a salué la qualité des relations entre Abidjan et Washington, aussi bien sur le plan sécuritaire qu'économique. « Starlink l'a annoncé aujourd'hui : les services sont désormais ouverts en Côte d'Ivoire. C'est le symbole d'un pays totalement ouvert aux partenariats internationaux », a-t-il déclaré.

Le ministre a également mis en avant les efforts consentis ces dernières années pour améliorer le climat des affaires et sécuriser les investissements. « Sous le leadership du Président Alassane Ouattara, les investisseurs sont bien accueillis et trouvent des opportunités d'affaires. Nous souhaitons que cela continue et nous serons toujours heureux d'accueillir des investissements américains », a-t-il affirmé.

Djibril Ouattara a enfin rappelé la forte mobilisation de la délégation américaine lors du récent Groupe consultatif du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030. « Cette présence traduit la confiance des partenaires américains dans la vision portée par le Président de la République pour bâtir une nation ambitieuse, généreuse et créatrice d'opportunités pour tous », a-t-il souligné.

Pour le chargé d'affaires des États-Unis en Côte d'Ivoire, Junaid Munir, la visite de Frank Garcia marque une nouvelle étape dans les relations économiques entre les deux pays. « La visite du secrétaire d'État adjoint Garcia a joué un rôle déterminant dans la conclusion de plusieurs accords commerciaux majeurs servant les intérêts communs des États-Unis et de la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.