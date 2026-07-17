Afrique: Tourisme sportif - « Sublime Côte d'Ivoire » et l'OM, un partenariat qui marque des points

16 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La capitale économique ivoirienne a revêtu, mercredi 15 juillet, ses habits de grande ville du sport en accueillant l'Olympique de Marseille (OM) dans le cadre de son Summer Tour 2026.

Bien plus qu'une simple tournée de présaison, cette visite illustre la montée en puissance d'un partenariat stratégique entre le club phocéen et le ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire, à travers la marque Sublime Côte d'Ivoire, avec pour ambition de promouvoir la destination ivoirienne sur la scène internationale.

Dès son arrivée, la délégation marseillaise a été reçue selon les codes de la légendaire hospitalité ivoirienne.

Une conférence de presse organisée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, suivie d'un dîner-spectacle mettant en valeur les richesses culturelles du pays, a donné le ton d'un séjour placé sous le signe de la convivialité, de la découverte et des échanges.

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Autour du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, plusieurs figures de l'OM avaient effectué le déplacement, notamment Stéphane Richard, président du Directoire du club, Bruno Genesio, entraîneur, Grégory Lorenzi, directeur sportif, ainsi que les joueurs Geoffrey Kondogbia et Bamo Méïté, ce dernier retrouvant avec émotion son pays natal. Tous ont salué la qualité de l'accueil et l'engagement des autorités ivoiriennes à faire du sport un puissant levier de promotion touristique.

Prenant la parole, Stéphane Richard a mis en avant les nombreux atouts de la Côte d'Ivoire. Fort d'une carrière de plus de vingt ans dans le monde de l'entreprise, dont plus d'une décennie à la tête du groupe Orange, il a souligné que la stabilité politique, le dynamisme économique et les infrastructures du pays constituent des facteurs déterminants pour attirer les grands rendez-vous sportifs, culturels et économiques, ainsi que les investisseurs internationaux.

Au-delà de la préparation sportive de l'OM avant la saison 2026-2027, ce Summer Tour constitue une véritable vitrine pour la destination ivoirienne. Il conjugue football, tourisme, gastronomie, culture et loisirs dans une même dynamique de rayonnement international.

Une stratégie qui permet à la marque Sublime Côte d'Ivoire de bénéficier d'une exposition médiatique auprès des millions de supporters marseillais et des passionnés de football à travers le monde.

Cette coopération, engagée depuis plusieurs années, apparaît aujourd'hui comme un partenariat gagnant-gagnant. D'un côté, l'OM renforce son ancrage en Afrique, un continent où il bénéficie d'une forte popularité.

De l'autre, la Côte d'Ivoire utilise la notoriété du club pour promouvoir ses destinations touristiques, valoriser son patrimoine culturel et conforter son image de terre d'accueil et d'organisation de grands événements internationaux.

Le programme du Summer Tour se poursuivra jusqu'au 17 juillet avec des séances d'entraînement ouvertes au public, des rencontres avec de jeunes footballeurs ivoiriens, des activités culturelles, des immersions touristiques, des découvertes gastronomiques ainsi que plusieurs animations sportives dans le District autonome d'Abidjan.

Le point culminant de cette tournée est prévu ce vendredi 17 juillet au stade Félix Houphouët-Boigny, où l'Olympique de Marseille affrontera Yamoussoukro FC, son club partenaire en Côte d'Ivoire. En lever de rideau, un match de gala opposera des membres du Gouvernement ivoirien au staff du club phocéen, dans une ambiance qui s'annonce festive.

Au-delà du terrain, cette visite confirme que le sport est désormais un puissant outil de diplomatie économique et touristique. En associant son image à celle de l'un des clubs les plus populaires d'Europe, la Côte d'Ivoire poursuit son ambition de s'imposer comme une destination incontournable en Afrique, où football, culture et hospitalité jouent désormais dans la même équipe

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