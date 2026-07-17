Afrique: Télécommunications - Moov Africa CI célèbre ses 20 ans

L'opérateur de télécommunications Moov Africa Côte d'Ivoire a lancé, jeudi 16 juillet à Abidjan, les activités marquant son vingtième anniversaire.

Réunis à l'hôtel Noom, à Abidjan-Plateau, responsables de l'entreprise, partenaires et représentants des médias ont dressé le bilan de deux décennies de présence sur le marché ivoirien tout en dévoilant les principales initiatives prévues dans le cadre de cette célébration.

Intervenant en visioconférence, le Directeur général de l'entreprise, Lhoussaine Oussalah, est revenu sur le parcours de l'opérateur depuis son implantation en Côte d'Ivoire. Il a indiqué que l'entreprise a accompagné l'évolution du secteur des télécommunications et le développement des usages numériques dans le pays, à travers des investissements dans les infrastructures et les services.

Le dirigeant a également présenté la nouvelle signature institutionnelle de l'opérateur, « Voir Grand », qu'il a décrite comme une orientation stratégique pour les prochaines années. Selon lui, cette vision s'appuie sur le renforcement des infrastructures, le développement de nouveaux services numériques et la volonté de répondre aux besoins d'une population de plus en plus connectée.

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Le Directeur Marketing et Communication Digitale, Thierry Youssef, a, pour sa part, retracé les principales étapes de l'évolution de l'entreprise depuis sa création avec l'appui du groupe Maroc Telecom.

Il a rappelé que l'opérateur a accompagné la croissance des services de télécommunications et l'essor du numérique en Côte d'Ivoire, tout en poursuivant des investissements destinés à améliorer la couverture et les services proposés aux abonnés.

À l'occasion de ce vingtième anniversaire, plusieurs activités sont annoncées tout au long de l'année. Le programme comprend notamment des cérémonies de distinction en faveur de partenaires, collaborateurs et autres acteurs ayant contribué au développement de l'entreprise.

L'opérateur a également dévoilé une campagne destinée à ses abonnés. La principale annonce concerne la mise en jeu, chaque mois, d'une cagnotte de 20 millions de francs CFA, qui sera attribuée dans le cadre des opérations prévues pour cet anniversaire. L'entreprise présente cette initiative comme une manière de remercier ses clients pour leur fidélité au cours de ces vingt années.

Présent sur le marché ivoirien depuis 2006, Moov Africa Côte d'Ivoire évolue dans un secteur des télécommunications marqué par une concurrence soutenue et par une forte accélération des usages numériques. À travers cette célébration, l'opérateur entend mettre en avant son parcours tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre ses investissements dans les infrastructures et les services numériques.