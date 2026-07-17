Afrique: Salon africain des assurances - Koumassi accueille la caravane pour promouvoir la culture de la prévention

La mairie de Koumassi a servi de cadre, le mercredi 15 juillet 2026, au lancement officiel de la caravane du Salon africain des assurances (Sada), une initiative portée par Orassu Assurances, en partenariat avec la municipalité.

Prévue du 15 au 30 juillet 2026, cette campagne de proximité ambitionne de rapprocher l'assurance des populations et de promouvoir une véritable culture de la prévention et de la gestion des risques.

Placée sous le signe de la sensibilisation à l'importance de la couverture assurantielle, cette caravane entend toucher toutes les couches sociales, sans distinction de genre. Elle offrira un cadre d'échanges entre les citoyens, les organisations de la société civile, les associations de jeunes et de femmes, les commerçants, les mutuelles, ainsi que les professionnels du secteur des assurances.

L'objectif est de mieux faire comprendre les enjeux de la souscription à une assurance, de sensibiliser les populations aux conséquences de l'absence de couverture et de renforcer la proximité entre les populations, les élus locaux et les acteurs du secteur.

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Prenant la parole, la commissaire générale du Salon africain des assurances (Sada), Kouamé Valérie, a rappelé la vocation sociale de cette initiative. « Chaque citoyen mérite d'être protégé », a-t-elle déclaré, soulignant que le Sada oeuvre à promouvoir la culture de l'assurance, à renforcer la résilience des populations et à changer les perceptions à l'égard de ce secteur encore insuffisamment connu.

Selon elle, le choix d'aller à la rencontre des habitants de Koumassi traduit une volonté de proximité et d'inclusion. « Nous ne venons pas seulement présenter des produits d'assurance, mais transmettre une culture de la protection afin de préserver les familles, les biens et les communautés », a-t-elle insisté.

Le maire de Koumassi, Narcisse Balley, s'est réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter cette campagne de sensibilisation. Il a qualifié la culture de l'assurance de « pilier » du développement et de la protection des citoyens, rappelant que les nombreux incendies enregistrés ces dernières années dans la commune illustrent l'importance de disposer d'une couverture assurantielle adaptée.

« Lorsqu'on est assuré, on est mieux protégé face aux aléas de la vie », a-t-il déclaré, estimant que cette caravane permettra d'aller directement à la rencontre des populations afin de les sensibiliser aux avantages de l'assurance et de favoriser une meilleure adhésion à cette culture de la prévoyance.

Le premier magistrat de la commune a également profité de cette tribune pour inviter les femmes à se faire dépister du cancer du sein, établissant ainsi un parallèle entre la prévention sanitaire et la prévention des risques dans la vie quotidienne.

À travers cette caravane, qui se poursuivra jusqu'au 30 juillet, le Salon africain des assurances et ses partenaires entendent insuffler une nouvelle dynamique de sensibilisation en faisant de l'assurance un véritable levier de résilience économique et sociale au service des populations.